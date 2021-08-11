О доступности, ассортименте и качестве детских товаров можно сообщить на «горячую линию» КГК 11 августа

Сегодня, 11 августа, Комитет государственного контроля проводит «горячую линию» по теме: «Доступность, ассортимент и качество товаров для детей дошкольного и школьного возраста, реализуемых в торговой сети Могилевской области».

С 9 до 13 часов и с 14 до 16 часов по телефону в Могилеве (8-0222) 62-49-34 все желающие могут высказать мнение (в т.ч. и анонимно), по вышеуказанной теме, включая вопросы доступности товаров по цене, а также внести предложения по совершенствованию качества и номенклатуры производства отечественной продукции для детей.

Комитет интересует и мнение представителей субъектов предпринимательства, занимающихся производством и реализацией товаров для детей дошкольного и школьного возраста, о существующих проблемах в этой сфере и путях их решения. Приглашаем к разговору всех заинтересованных.