О дезинфекции общественного транспорта в Бобруйске

Особый режим обработки транспорта введен на объектах бобруйских филиалов Автобусный парк №2 и Троллейбусный парк №2 ОАО «Могилевоблавтотранс», включающий ежедневную дезинфекционную обработку салонов перед выпуском на линию и по возвращении с маршрута, на конечных остановочных пунктах. Скорректированы графики движения, персонал обеспечен средствами защиты.

По словам заведующего отделом гигиены зонального Центра гигиены и эпидемиологии Сергея Шинкарева, в сентябре 2021 года нарушения в данной части установлены в 22 случаях (это 42,6% от числа проверенных субъектов) как при проверке транспортных средств бобруйских филиалов Автобусный парк №2 и Троллейбусный парк №2 ОАО «Могилевоблавтотранс», так и при оценке транспортных средств частных компаний (маршрутки, такси). В том числе выявлено 12 случаев неиспользования СИЗ водителями, в 5 случаях не проводилась ежедневная дезинфекция салонов транспортных средств и отсутствовала документальная фиксация проведения дезинфекции, в 1 случае отсутствовали антисептики для обработки рук водителя и запас СИЗ органов дыхания (маски), в 4 – не было наглядного материала по профилактике коронавирусной инфекции. Указанная статистика свидетельствует о непринятии мер по активизации работы, направленной на профилактику коронавирусной инфекции, об ослаблении внутреннего контроля со стороны руководителей субъектов хозяйствования, занятых перевозкой пассажиров. Необходимо отметить: по фактам невыполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, специалистами санэпидслужбы выдано 25 предписаний. К административной ответственности в виде штрафа привлечено 1 виновное лицо, в отношении нарушителей будут начаты административные процессы.

Для оценки работы должностных лиц, допустивших указанные недостатки, направлено информационное письмо в ОАО «Могилевоблавтотранс». Направлены 4 ходатайства о привлечении к дисциплинарной ответственности, 8 информаций в ведомства.