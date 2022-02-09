О декларировании гражданами доходов, полученных в 2021 году

Налоговую декларацию необходимо представить не позднее 31 марта 2022 года. Форму налоговой декларации можно скачать на официальном сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь (далее – МНС).

Налоговая декларация представляется в налоговый орган независимо от места постановки на учет (места жительства) в письменной форме (лично или через представителя, либо по почте) или в электронном виде через Личный кабинет плательщика.

Внимание! В Личном кабинете плательщика предусмотрено предварительное заполнение налоговой декларации с учетом сведений о доходах, имеющихся в налоговых органах, а также по выбору плательщика предусмотрена возможность формирования налоговой декларации посредством заполнения анкеты.

Прием налоговых деклараций инспекциями МНС Могилевской области осуществляется:

в рабочие дни с 8.00 до 17.00, а по понедельникам и четвергам с 8.00 до 19.00;

19 и 26 марта 2022 года – с 9.00 до 13.00.

Налог уплачивается не позднее 1 июня 2022 года.

Налоговую декларацию обязаны представить граждане, которые продали в течение последних 5-ти лет более одного жилого дома или садового домика, машино-места, земельного участка, гаража, более одной квартиры или дачи, реализовали иную недвижимость (например, торговые, офисные и административные помещения), получили доходы от продажи в течение календарного года грузового автомобиля, автобуса, двух и более легковых машин, получали доходы из-за или за границей (например, от работы по найму, от продажи акций или иных ценных бумаг; в виде процентов по счетам (вкладам) в иностранных банках; в виде дарения от иностранных граждан, и др.), а также другие доходы, облагаемые подоходным налогом с физических лиц.

Более подробную информацию можно получить на сайте МНС, в налоговой инспекции, а также в Контакт-центре МНС по телефону 189.

Пресс-центр инспекции МНС

Республики Беларусь

по Могилевской области