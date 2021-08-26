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Культура

О чем спектакль «Песя и Янко», открывающий 77-й театральный сезон в Бобруйске

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О чем спектакль «Песя и Янко», открывающий 77-й театральный сезон в Бобруйске

Откроет новый театральный сезон премьерный спектакль «Песя и Янко». Лирическая драма состоится 23 и 24 сентября в 18:00. 

Режиссёр-постановщик: Татьяна Дорогобед

Художник-постановщик: Пётр Анащенко

Постановка спектакля по пьесе Аркадия Шульмана и Яна Карпинского «Песя и Янко» на сцене нашего театра не случайна, ведь она затрагивает трагические события 80 летней давности — истребление еврейского населения в бобруйском гетто. Спектакль несёт большую историческую ценность для нашего города, ведь помимо белорусов, в Бобруйске большую часть населения составляли и составляют евреи и цыгане.

«Песя и Янко» — это история любви молоденькой еврейки Песи и цыгана Янко, чудом спасшихся от уничтожения фашистами во время войны. Спектакль наполнен огромным человеческим смыслом, показывая всем, как в страшных нечеловеческих условиях люди находят силы, чтобы жить, поддерживая друг друга и сохраняя в себе Человека. Происходящее на сцене найдет отклик в душе каждого и никого не оставит равнодушным.

па материалам teatr-bobr.by

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