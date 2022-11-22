О чем могут поведать здания Бобруйска горожанам и туристам

Мы ежедневно ходим по улицам города, где сохранились старинные здания, в которых располагались жилые дома, торговые лавки, доходные дома, банкирские конторы. Сегодня очень непросто разобраться, кому принадлежали эти здания и что в них размещалось до 1920 г. После Второй мировой войны некоторые дома были разрушены и не восстанавливались, изменилась нумерация домов. И все же на некоторых улицах старая застройка уцелела почти полностью. Только каменных домов сохранилось больше сотни.

В июне этого года Бобруйский краеведческий музей запустил онлайн-проект «Старый дом» о зданиях города конца XIX – начала XX в., сохранившихся до наших дней. На сегодня удалось собрать сведения о сорока объектах, которые располагаются на улицах Социалистической, Комсомольской, Московской, К. Либкнехта. Бахарова, Дзержинского, Пушкина...

– Поначалу казалось, что мы просто опоздали: старожилов уже нет, наши предшественники зафиксировали воспоминания отдельных жителей, но сведений о дореволюционных домах оказалось ничтожно мало. Но уж очень хотелось разобраться хотя бы с именами хозяев самых красивых особняков. Поиски начали с архивов, и тут помогли Зональный государственный архив в Бобруйске и Национальный исторический архив Беларуси, который открыл и продолжает открывать удивительные подробности о жизни бобруйчан прошлого столетия. В музее изучали и периодическую печать начала ХХ века. Как головоломку, ребус, приходилось порой разгадывать объявления в газетах, но это тоже помогло в поисках. Сегодня сложить из отдельных пазлов целостную картинку Бобруйска начала ХХ века уже невозможно. И все же нам удалось совместить имена отдельных жителей города с их домами. Это не всегда известные краеведам фамилии, нужно было найти информацию об этих людях, их семьях. Процесс поиска продолжается, – рассказывает Инна Овсейчик, старший научный сотрудник Бобруйского краеведческого музея.

К примеру, в здании Бобруйского краеведческого музея (год постройки – 1910), располагающемся по адресу: Социалистическая, 56, находился доходный дом купца Мордуха Голодца. На первом этаже размещались магазины «Венский шик» и «Суконно-­мануфактурная торговля», бобруйское отделение Соединенного банка. На втором этаже квартиры сдавались внаем. В той части здания, которая выходила на Адамовскую (ныне Комсомольская), на первом этаже находился «Английский магазин», где продавались велосипеды, пишущие и швейные машинки, электрические звонки, парикмахерская. А вот в здании редакции газеты «Бабруйскае жыццё» на ул. Социалистической, 103 (годы постройки – 1890-1913), располагался доходный дом вдовы Малки Дайон. В начале ХХ века тут находились контора страхового общества, аптека, квартиры на 2-м этаже снимали врачи. В предвоенный период здание принадлежало милиции.

Отметим, что конец ХІХ – начало ХХ века – время интенсивного строительства каменных зданий. Они были построены в довольно короткий срок – 1897-1914 гг. Главным архитектором Бобруйска в тот период был Я.П. Майзельс, по его проектам построена большая часть каменных домов в городе. Здания были одноэтажные, двух­этажные, трехэтажные. К настоящему времени на территории Слуцкого форштадта сохранилось более 50 каменных сооружений конца того времени. В границах улиц Бахарова, Урицкого, Интернацио­нальной, Пушкина максимально сконцентрирована исторически ценная застройка. Здесь присутствует многообразие стилей. Наибольшее распространение получил так называемый кирпичный, что позволяет говорить о традиции, сложившейся в застройке центра города, используемой как в прошлом, так и в настоящем. В историческом центре города есть немало зданий, построенных в стилях модерн, неоклассицизм, эклектика. Облик изученной части города разнообразен. Это объясняется тем, что город наш строился постепенно и его архитектура впитала традиции разных исторических эпох. Бобруйск застраивался по мере своего роста, и каждая историческая эпоха оставляла в архитектурном облике города свой след.

По наблюдениям научных сотрудников музея, публикации на сайте учреждения в рамках проекта «Старый дом» вызывают большой интерес у бобруйчан, в том числе у тех, кто живет в разных концах света, а также у экскурсоводов и жителей Беларуси – потенциальных туристов. К слову, чтобы сберечь архитектурное наследие, Бобруйский горисполком предложил включить 59 зданий, расположенных на улицах Советской, Социалистической, Комсомольской, К. Либкнехта, Московской, Чонгарской, Дзержинского, Интернациональной, в переулке Пожарном, в государственный список историко-­культурных ценностей Беларуси.

Подготовила Людмила Любимцева,

Фото Виктора Чабана.