Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Устойчивое развитие

О чем будут говорить на едином дне информирования?

29 0

О чем будут говорить на едином дне информирования?

16 декабря в городе пройдет единый день информирования, в ходе которого будут рассмотрены вопросы:

Конституция Республики Беларусь – политико-правовой фундамент единства народа и его социальной защищенности.

Оперативная обстановка в области. Неосторожное обращение с огнем. Печная безопасность. АПИ. Опасность угарного газа. Безопасный новый год.

Профилактика преступлений и правонарушений.

Безопасная эксплуатация электросетей и электрооборудования.

Ознакомиться с материалами можно http://bobruisk.by/edi/2021/

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »