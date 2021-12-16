О чем будут говорить на едином дне информирования?
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16 декабря в городе пройдет единый день информирования, в ходе которого будут рассмотрены вопросы:
Конституция Республики Беларусь – политико-правовой фундамент единства народа и его социальной защищенности.
Оперативная обстановка в области. Неосторожное обращение с огнем. Печная безопасность. АПИ. Опасность угарного газа. Безопасный новый год.
Профилактика преступлений и правонарушений.
Безопасная эксплуатация электросетей и электрооборудования.
Ознакомиться с материалами можно http://bobruisk.by/edi/2021/
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