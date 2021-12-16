О чем будут говорить на едином дне информирования?

16 декабря в городе пройдет единый день информирования, в ходе которого будут рассмотрены вопросы:

Конституция Республики Беларусь – политико-правовой фундамент единства народа и его социальной защищенности.

Оперативная обстановка в области. Неосторожное обращение с огнем. Печная безопасность. АПИ. Опасность угарного газа. Безопасный новый год.

Профилактика преступлений и правонарушений.

Безопасная эксплуатация электросетей и электрооборудования.