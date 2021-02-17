О центре помощи «Вера» и их подопечных (кстати, вы можете им помочь!)

Центр помощи «Вера» с момента своего образования (ноябрь 2018 года) плотно работает над созданием единственного в стране детского инклюзивного центра для детей с особенностями развития. Наша мечта – создать пространство, где дети с ограниченными возможностями здоровья смогут заниматься творчеством, обучаться, проходить реабилитации, посещать в наших стенах праздники и концерты. Часть задуманного уже осуществилась: у нас появилось прекрасное здание, начали работать несколько студий, в Центре впервые прошли новогодние праздники и театральные премьеры для детей с инвалидностью. Но в планах еще очень много работы по развитию детского инклюзивного центра.

Наряду с большой мечтой об инклюзивном центре, все это время мы оказываем помощь тяжелобольным детям; взрослым, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; семьям, воспитывающим детей-инвалидов и имеющих финансовые трудности; поддерживаем социальные учреждения, в которых воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Все это требует огромных человеческих усилий, ресурсов, творческих идей, а главное, денежного финансирования, которого катастрофически мало.

Сегодня мы хотим подробно рассказать о том, что мы делаем, кому и как помогаем, чтобы в вашем лице найти поддержку и вдохновение. Чтобы о нас узнали люди, которые очень нуждаются в помощи, но не знают, где её искать. Чтобы найти единомышленников, которые, возможно, захотят поддержать деятельность Центра и помочь нам развиваться дальше.