О центре помощи «Вера» и их подопечных (кстати, вы можете им помочь!)

Центр помощи «Вера» с момента своего образования (ноябрь 2018 года) плотно работает над созданием единственного в стране детского инклюзивного центра для детей с особенностями развития. Наша мечта – создать пространство, где дети с ограниченными возможностями здоровья смогут заниматься творчеством, обучаться, проходить реабилитации, посещать в наших стенах праздники и концерты. Часть задуманного уже осуществилась: у нас появилось прекрасное здание, начали работать несколько студий, в Центре впервые прошли новогодние праздники и театральные премьеры для детей с инвалидностью. Но в планах еще очень много работы по развитию детского инклюзивного центра.
Наряду с большой мечтой об инклюзивном центре, все это время мы оказываем помощь тяжелобольным детям; взрослым, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; семьям, воспитывающим детей-инвалидов и имеющих финансовые трудности; поддерживаем социальные учреждения, в которых воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Все это требует огромных человеческих усилий, ресурсов, творческих идей, а главное, денежного финансирования, которого катастрофически мало.
Сегодня мы хотим подробно рассказать о том, что мы делаем, кому и как помогаем, чтобы в вашем лице найти поддержку и вдохновение. Чтобы о нас узнали люди, которые очень нуждаются в помощи, но не знают, где её искать. Чтобы найти единомышленников, которые, возможно, захотят поддержать деятельность Центра и помочь нам развиваться дальше.
Более 200 тысяч долларов на операции и лечение
За два года работы в Центре смогли помочь нескольким десяткам детей и взрослых, которые отчаянно борются за улучшение качества жизни или сражаются со сложными заболеваниями. Наша благотворительная организация открывала сборы на дорогостоящее лечение онкологических заболеваний за границей для Дарьи Назарук, Алисии Барановой, Руслана Варушина, Ильи Чубарева, Насти Нагорной, Вани Новыша, Олега Носко и Анастасии Гайса. На сложную постоперационную реабилитацию для Ивана Дубогрия, на приобретение жизненно важных лекарственных препаратов для Максима Игнатовича, на приобретение кохлеарных имплантатов для Кирилла Немогая, Максима Савчица, Алёны Власенко.
Отдельная тема – это сборы на приобретение средств реабилитации. Специализированные коляски для детей с ДЦП, вертикализаторы, реабилитационные велосипеды, стульчики, электрический подъемник – все это оборудование детям и взрослым жизненно необходимо, чтобы иметь возможность комфортно передвигаться и выходить из дома, чувствовать себя более свободными и мобильными, иметь возможность заниматься физическими упражнениями в домашних условиях. Такие сборы мы открывали для Артемия Крошки, Сергея Новика, Савчука Артура, Ромы Рудакова, Вадима Романчука, Романа Шакманаева, Софии Микрюковой, Евгения Селедцова, Кристины Кулеша, Дениса Вздульского, Семена Новикова, Даниила Дебело, Миланы Сафиной, Софии Сосенковой, Виктории Воронич, Александра Якушенко, Анатасии Парфинович, Матвея Пальчика, Владислава Толочко, Альберта Крышаловича, Анастасии Кисель, Кристиана Милюты, Александра Фурса. Каждому из перечисленных подопечных были переведены средства на покупку специализированной коляски или другого средства реабилитации. Все истории наших подопечных мы публиковали на сайте.
Гуманитарная помощь и внимание каждому ребенку
За это время более чем на 40 тысяч долларов оказана помощь социальным и медицинским учреждениям, где на воспитании/лечении находятся дети сироты. В течение всего года Центр помощи «Вера» оказывает спонсорскую помощь в виде средств гигиены, канцелярских принадлежностей, одежды и обуви, а также необходимого оборудования, специализированного питания для детей, находящихся на паллиативной помощи. В 2019 г. Центр помощи «Вера» для воспитанников Волковысского детского дома на территории самого детского дома обустроил уличную тренажерную площадку.
В течение всего года Центр осуществляет программу «С днем рождения!», в которой участвуют дети-сироты. Ее суть – поздравить с днем рождения каждого ребенка, находящегося в детском доме или школе-интернате. С вашей помощью дети, которые остались без родителей, получают заветный подарок и внимание в свой самый главный день.
Наша новогодняя акция «Вера в чудо» в 2020 году осчастливила порядка 250 детей-сирот. Дед Мороз смог осуществить желания и мечты такого большого количества детей. В течение года для наших подопечных мы организуем теплые встречи и благотворительные вечера, где здорово проводим время и устраиваем интересный досуг для детей. Подобными программами и акциями мы не только делаем жизнь детей-сирот более яркой, но и приобщаем людей к благотворительности и добрым делам.
У нас появился дом
Больше года назад у Центра появился большой уютный дом. В конце 2019 года Гродненский городской исполнительный комитет принял решение поддержать развитие деятельности нашего Центра и передал в пользование по договору аренды здание, расположенное по адресу: г.Гродно, ул. Репина, 5а. Здание досталось нам в плачевном состоянии, оно требует капитального ремонта. Поэтому с начала 2020 года здесь начались строительные работы, которые ведутся по сегодняшний день.
Именно здесь мы и начали создавать детский инклюзивный центр. На сегодняшний день удалось открыть направление реабилитации лошадьми – иппотерапия, которое пользуется большим спросом. Начала работу детская инклюзивная театральная студия «Радуга», где на сегодняшний день абсолютно бесплатно занимаются порядка 15 детей, имеющих инвалидность. Со дня на день в Центре начнет работать ещё 4 новых направления: танцевально-ритмическая студия, развивающая песочница+сказкотерапия, арт-терапия, обучающие занятия. Все эти студии в Центре для особенных деток работают на бесплатной основе. В планах на прилегающей территории построить уличную инклюзивную спортивную площадку для тренировок, занятий и полезного времяпрепровождения детей с особенностями развития.
Для того, чтобы дети смогли к нам приходить и заниматься, в первую очередь необходимо привести помещение в надлежащее состояние. Часть здания уже отремонтирована, но работы ещё очень много и все это требует больших денежных вложений. Так, на сегодняшний день нам необходимо заменить 14 оконных проемов и 15 дверных проемов; провести демонтажные работы; заменить отопительную и систему электроснабжения; провести внутренние отделочные работы. Приблизительная минимальная стоимость этих ремонтных работ – 300000 рублей. Без помощи организаций и обычных жертвователей нам не справиться.
Почему это важно?
Любой родитель, воспитывающий ребенка с инвалидностью, понимает и знает, как важно именно с малого возраста заниматься физическим и интеллектуальным развитием малыша. Именно развитие и реабилитация в детском возрасте имеет смысл и даёт шанс на более менее полноценную взрослую жизнь. Если вкладывать в ребенка, постоянно заниматься его здоровьем, то и синдром Дауна, и аутизм, и даже ДЦП не будет помехой для самостоятельной полноценной жизни.
Таких деток не зря называют особенными и уникальными, они действительно способны на многое, только нужно создать им условия. Детский инклюзивный центр должен стать таким местом, где смогут помогать деткам, развивать их творческие способности, обучать и организовывать достойный досуг. Наша цель – дать эту возможность детям на бесплатной основе. Любые специализированные занятие для особенных детей стоят немалых денег, постоянные реабилитации – это тоже существенная статья расходов. Большинство семей просто не могут себе позволить купить какой-то необходимый курс занятий или оплатить образовательный кружок.
Строительство детского инклюзивного центра ведется исключительно за счет благотворительных пожертвований физических лиц и организаций, которые являются нашими друзьями и партнерами. Нам очень нужна ваша поддержка, мы ищем помощников и приглашаем стать партнерами центра https://c-vera.by/partnery/ .
Статья расходов – работа специалистов и оборудование
Иппотерапия – это первое направление, которое начало работать в рамках детского инклюзивного центра. Занятия проводятся в Гродненском районе, в д.Дубница высококвалифицированным специалистом – Терешковой Татьяной Евгеньевной. За прошедший весенне-летний сезон реабилитацию смогли пройти 7 тяжелобольных детей, еще 4 детей успели посетить часть занятий. Практически у каждого ребенка наблюдалось улучшение общего состояния здоровья, отдельным детям реабилитация помогла сделать серьезный скачок в развитии.
Для того, чтобы весной открыть новый набор детей на реабилитацию, нам необходимо найти финансирование на приобретение специализированного оборудования для занятий на лошади и оплату труда инструктора.
В октябре 2020 года свои двери для особенных ребят открыла театральная инклюзивная студия «Радуга», где занимается 15 детей. В январе в стенах Центра состоялась премьера спектакля, который дети подготовили самостоятельно. Занятия в театральной студии бесплатны. Все необходимые материалы для создания кукол, декораций, костюмов, поделок мы тоже предоставляем детям бесплатно. На сегодняшний день студия нуждается в приобретении специализированной ширмы, адаптированной для детей с инвалидностью и актеров, которые передвигаются на колясках стоимостью 2000 белорусских рублей. Вместе с тем необходимо найти финансирование на оплату труда педагога-организатора кукольной студии.
С февраля в Центре начинают работу ещё 4 новых направления: музыкально-танцевальная студия, развивающая песочница+сказкотерапия, арт-терапия и обучающие занятия.
Как вы можете нам помочь?
Центр помощи «Вера» предоставляет хорошую качественную услугу для детей с инвалидностью на безвозмездной (бесплатной) основе. У нас есть специалисты, идеи и большое желание этим заниматься. Но нам необходима помощь неравнодушных людей!
Отремонтировать и привести в порядок здание – это задача №1. Тогда мы сможем открыть двери для большего количества детей.
Найти финансирование и закупить необходимое оборудование – это задача №2. Тогда мы сможем поддерживать существующие направления и открывать новые.
Как Вы можете нам помочь:
- Вы можете поддержать нас информационно;
- Вы можете поддержать нас, передав строительные материалы;
- Вы можете поддержать нас, передав развивающее оборудование для детей;
- Вы можете поддержать нас, внеся пожертвование на нижеперечисленные благотворительные реквизиты с указанием назначения платежа «Вера» или «Пожертвование»:
- Электронный платеж / онлайн пожертвование.
Вы можете помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт) внеся онлайн пожертвование перейдя по ссылке https://c-vera.by/online-pomocsh/ .
- Банковский благотворительный счет.
Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.
- Система «Расчет» (ЕРИП).
Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:
+ Система «Расчет» (ЕРИП)
+ Благотворительность, общественные объединения
+ Помощь детям, взрослым
– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА
– Пожертвования.
Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.
- SMS-пожертвование.
Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:
1222 <ВЕРА> <Сумма>
1222 ПРОБЕЛ ВЕРА ПРОБЕЛ сумма
Пример SMS-сообщения: 1222 ВЕРА 1*
* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия Системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. Для осуществления операций в Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.
- USSD-запрос на номер *222*24#
Для абонентов оператора связи мтс. Набирая номер *222*24# (вызов), вы пожертвуете 2 рубля в поддержку Центра помощи «Вера». После отправки USSD-запроса вы получите сообщение, в котором вам необходимо ввести цифру 1 и нажать кнопку “Отправить”. Обращаем ваше внимание на то, что сделать пожертвование таким способом можно только с номера телефона, оформленного на физическое лицо. После проведения платежа на счету должно остаться не менее 0,30 руб. В случае успешного списания средств абоненту будет отправлено сообщение с уведомлением о списании. Стоимость такого сообщения составляет 0,04 руб. Количество пожертвований с одного номера не ограничено.
Для абонентов оператора связи life. Отправляя USSD-запрос *222*24# (вызов), вы можете выбрать сумму пожертвования: 1 руб., 2 руб. или 5 руб. Сделать пожертвование таким способом можно только с номера телефона, оформленного на физическое лицо. Для совершения пожертвования на балансе номера должна быть сумма не меньше суммы пожертвования. Количество пожертвований с одного номера не ограничено.
Спасибо огромное каждому за оказанную помощь!