О бобруйском наставнике юных спасателей

Белорусская молодежная общественная организация спасателей-пожарных (БМООСП) 14 октября отмечает очередной день рождения. Она была создана в 2001 году и объединяет юношей и девушек, которые стали настоящими помощниками работников МЧС. Ребята получают знания по безопасности жизнедеятельности, интересно проводят время, участвуя в различных проектах, акциях, тематических мероприятиях, слетах, полевых лагерях, творческих и спортивных конкурсах. И сегодня мы хотим рассказать о спасателе Геннадии Рудько, который несколько лет активно работал с молодежью и был одним из тех, кто готовил бобруйскую команду для участия в областных и республиканских слетах юных спасателей-­пожарных.

Геннадий Александрович родом из деревни Петровичи. С детства любил спорт, участвовал в школьных соревнованиях, поэтому после окончания восьмилетки поступил в Витебский техникум физической культуры. В 1976 году молодого учителя физкультуры по распределению направили в деревню Жалы (недалеко от Любани). Однако поработал там буквально месяца два, и его призвали в армию. В рядах Вооруженных Сил СССР Геннадий проявил себя очень положительно, за что награжден медалью «За отличие в воинской службе». В этот период и появилась мечта стать офицером. После демобилизации Геннадий Рудько в марте 1982 года поступил на службу в пожарную охрану в ПАСО №5 (сейчас ПАСО №7) на объектах «Белшины». В 1984 году, когда вводили в эксплуатацию завод СКГШ, появилась еще одна пожарная часть, где он стал командиром отделения в одном из караулов. В этом же году поступил заочно во Львовское пожарно-техническое училище. Дальше его назначили начальником караула, потом старшим помощником начальника штаба пожаротушения, оперативным дежурным, начальником части – в итоге 25 лет «пожарной» карьеры.

– Всегда ответственно, добросовестно относился к служебным обязанностям, получал благодарности от руководства, почетные грамоты и медаль за безупречную службу, выполнял нормативы, занимался спортом, – рассказывает Геннадий Александрович. – Очень люблю футбол, лыжи, хоккей, волейбол. Вообще спорт – моя стихия. с началом службы начал заниматься пожарным спортом. Меня обучали старшие товарищи, включили в сборную команду, ездил на областные соревнования отстаивать честь отряда, участвовал в спартакиадах. Был отмечен многочисленными грамотами и дипломами за спортивные победы.

С 2005 года Геннадий Александрович вышел на пенсию, но долго не смог сидеть без дела: устроился в 20-ю школу учителем физкультуры, а заодно взялся вести кружок «Юный спасатель», секцию футбола, факультатив по ОБЖ. Вот когда пригодились педагогическое образование, ценный опыт работы спасателем и увлеченность спортом.

– В кружке на протяжении 6 лет обучал школьников пожарному делу, стали заниматься пожарным спортом, даже девчата увлеклись. На скорость надевали боевую одежду, преодолевали 100-метровую полосу препятствий. В этот период активно принимали участие в соревнованиях, проводимых среди школ города под эгидой БМООСП, где с моей командой занимали призовые места, – вспоминает Геннадий Рудько.

– Тогда между сильными командами Бобруйска была довольно серьезная конкуренция. В течение года ребята проходили много конкурсов, а итогом был слет. Когда пришел Геннадий Александрович, команда 20-й школы энергично включилась в эту борьбу за победу, – присоединилась к беседе старший инспектор Елена Кричко, которая тогда курировала в горрайотделе профилактическую работу с детьми. – Бобруйск всегда принимает участие в областном слете, но за все время один раз, в 2009 году, мы заняли призовое 2-е место на области именно с отлично подготовленной командой Геннадия Рудько. Было сложно, но юные спасатели справились, очень радовались ощущению победы и призам. Главное – у детей было огромное желание заниматься. Когда Могилев увидел достойный результат, что в нашем городе есть неравнодушные люди – педагоги разных школ, работники МЧС, работающие в одной связке, доверили Бобруйску готовить ребят к рес­публиканскому полевому лагерю.

– Детям было очень интересно. В конкурсной программе боевое развертывание, стрельба, полоса препятствий, медицина, установка палатки, разжигание костра, переправа… Команда должна быть единой, сплоченной, с азартом и желанием победить, поэтому в сборную на республиканский слет костяк отбирал из своих самых сильных, подготовленных и ребят из других школ города, – продолжает Геннадий Александрович.

– Подростки видят реакцию педагогов, что им небезразлично, и сами стараются не подвести. Вот ребята на полосе препятствий эстафету передают друг другу, а их наставник Рудько рядом все время, бежит сбоку, подсказывает, подбадривает, – дополняет коллега-­спасатель Владимир Бутко. – С командой Геннадия делали однажды на областном слете городок. Проверяющий из Могилева потом признался: целый день за вами наблюдал, никто слова никому не говорит, а все четко выполняется. Такая слаженная команда у нас была. Кстати, 20-я школа в те годы славилась ребятами с «туманным поведением», но к педагогу Рудько на футбол приходил весь район заниматься в секцию. Он их воспитывал, разговаривал, и его слушались беспрекословно. Дети втягивались в полезную деятельность, занимались в кружках, участвовали в соревнованиях, входили в состав команды по пожарному спорту.

– И многие после 11-го класса поступали в военное училище, становились офицерами, – отмечает Геннадий Александрович. – Считаю, что служба в силовых структурах, МВД, МЧС – это привилегия. Я ребят подталкивал к этим мыслям, подсказывал. Сейчас мои ученики встречают на улице и благодарят, как родные. Хочу сказать: знания по основам безопасности, спортивные навыки, что были заложены в школьные годы, пригодились им во взрослой жизни, научили добиваться поставленных целей и реализовывать задуманное.

Случай из жизни. История эта оставила след в памяти как наглядный пример человеческой беспечности, из-за которой могла произойти трагедия. Я тогда работал оперативным дежурным. В мою задачу входила в том числе проверка пожарных частей в ночное время, как спасатели несут службу. Дело было перед новогодними праздниками, снегопад, мороз усиливается. Выезжали на проверку от Еловиков. Рядом с «Белшиной» всегда стояла вереница фур на загрузку товара. Смотрю: от Вечного огня бегут две фигуры с факелами, пробегают мимо нашей машины и ныряют под одну из стоящих фур. Я в первый момент даже не понял, что происходит. Но быстро сориентировался, подошел к ним, стал разговаривать, заставил затушить огонь. Оказалось, что не заводилась машина от мороза, а они решили ее таким образом погреть. Начал их отчитывать, объяснять, что рисковали и пожар устроить, и сами погибнуть от таких опрометчивых действий. Дали им кипятка отогреть двигатель, и водители успешно поехали на погрузку. Вот так случайно уберег людей от беды.

Маргарита Бушуева,

фото из архива Геннадия Рудько