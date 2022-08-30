О биометрических документах, сроках выдачи и размере оплаты рассказали в отделе по гражданству и миграции

В отдел по гражданству и миграции УВД Бобруйского горисполкома зачастую поступают вопросы о биометрических документах, их особенностях, преимуществах, сроках выдачи и размере оплаты.

Для сведения граждан паспорт или идентификационная карта (далее - ID- карта) удостоверяют личность гражданина. Паспорт удостоверяет личность гражданина на территории Беларуси и за ее пределами, подтверждает гражданство и право на выезд из Беларуси и въезд в Беларусь, идентификационная карта только удостоверяет личность гражданина и подтверждает гражданство.

Гражданин не может иметь одновременно действительный паспорт и действительную ID- карту.

Паспорт можно обменять по вашему выбору на новый паспорт или ID- карту, а ID- карту - только на новую карту.

При этом, если вы обменяете паспорт на идентификационную карту, для выезда за границу вам потребуется биометрический паспорт. Его можно получить как одновременно с ID- картой, так и позже отдельно.

Биометрический паспорт гражданина Республики Беларусь подтверждает гражданство Республики Беларусь и удостоверяет личность владельца в целях выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь, а также временного пребывания за пределами за границей.

На ID- карте, которая внешне напоминает водительское удостоверение, кроме персональных данных, имеется электронная цифровая подпись для совершения онлайн юридически значимых действий.

В биометрическом паспорте больше страниц для проставления виз, а также в имеющемся там чипе все необходимая биометрическая информация, поэтому при обращении в посольство нет необходимости обращаться лично для сдачи отпечатков пальцев, можно просто отдать паспорт в турагенство.

Гражданин имеет право иметь 2 биометрических паспорта, например, при необходимости одновременно обращаться об оформлении виз в два посольства.

У ID- карты намного больше возможностей и перспектив. Со временем она сможет аккумулировать в себе все имеющиеся у гражданина документы: водительское удостоверение, платежные банковские карты, скидочные карточки и т.д.

Для оформления биометрических документов гражданину необходимо обратиться в отдел по гражданству и миграции. С собой не нужно приносить фотографии и заявление. Фотографирование и заполнение заявлений производится сотрудниками.

Срок действия биометрических документов - 10 лет, для детей, не достигших 14-лет -5 лет.

Госпошлина за выдачу ID- карты для граждан Республики Беларусь, находящихся на полном государственном обеспечении и граждан, не достигших 14-ти лет, не взимается.

Для граждан, достигших общеустановленного пенсионного возраста, и инвалидов I и II группы -1 базовая величина, для иных граждан Республики Беларусь - 1,5 базовых величин. Максимальный срок осуществления административной процедуры 15 рабочих дней со дня подачи заявления.

Госпошлина за выдачу биометрического паспорта для несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, граждан, достигших общеустановленного пенсионного возраста, и инвалидов I и II группы составляет 1,5 базовой величины, 2 базовые величины - для иных граждан Республики Беларусь.

Законодательством предусмотрена возможность платы за оформление документов в ускоренном и срочном порядке (за 10 и 5 рабочих дней), что составляет 1 и 2 базовые величины соответственно.

По информации ОГиМ УВД Бобруйского горисполкома