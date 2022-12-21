О безопасности в холодный период поговорили с начальником Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям

Декабрь – время ожидания новогодних чудес, подготовки к волшебному празднику, снежных забав для детворы. Но в зимние месяцы подстерегает много опасностей, если не соблюдать определенные правила. О безопасности в холодный период рассказал начальник Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Андрей Бабин.

Пожарная обстановка

По статистике в Бобруйске и районе в этом году произошло 140 пожаров, из них 91 – в городе. Погибли 19 человек. В прошлом году было 142 пожара, погибли 8 человек. Несмотря на обширную профилактическую работу, по гибели людей на пожарах наблюдается значительный рост по сравнению с 2021-м. Причины возгораний те же, что и раньше. В тройке лидеров в зимний период – нарушение правил эксплуатации электро­оборудования, печного отопления и других теплогенерирующих источников. Влияет человеческий фактор – неосторожное обращение с огнем, непотушенная сигарета: люди не оценивают реально свои действия, которые ведут к печальным последствиям.

Печь

Руководствуясь известной пословицей, печь нужно готовить в летний период, чтобы к отопительному сезону она была в исправном состоянии. Не забывать чистить дымоход от горючих накоп­лений сажи раз в год. Достаточно часто выезжаем на вызовы, когда скапливается сажа и пламя вылетает из трубы. Печь должна быть побелена: образовавшиеся трещины сразу будут видны темными местами на белой поверхности. Необходимо обратить внимание на исправность запорной арматуры, дверцы, прибить предтопочный лист из несгораемых материалов размером 50 на 70 см. Печь необходимо топить с закрытыми топочными дверцами. Нельзя перекаливать. Лучше протопить два раза в день. Домовладельцы любят развешивать одежду на печи или возле нее, сушить дрова рядом. Контролируйте, чтобы домашние вещи находились на безопасном расстоянии от нагретой печи. Не оставляйте топящуюся печь без присмотра, не доверяйте растапливать ее детям.

Котельное оборудование

Зачастую проблема паровых котлов – взрыв. Причина – повышение давления в системе циркуляции жидкости (воды). Рекомендация – следить за приборами, которые контролируют давление. Что касается мер предосторожности обращения с бытовыми котлами, трубопровод циркуляции воды, проходящий на чердаке, надо утеплять; систему циркуляции необходимо периодически чистить, промывать. Если происходит промерзание, ни в коем случае нельзя проводить прогревание при помощи открытого огня. Нужно использовать горячий песок, специальную жидкость.

Поведение на зимнем водоеме

Хотел бы обратить внимание родителей в преддверии каникул: в Беларуси на зимних водоемах фиксируется детская гибель. Поговорите с детьми о правилах безопасности. Нельзя выходить на лед (особенно когда он неокрепший), недопустимо играть вблизи водоемов, кататься рядом на санках, лыжах, коньках – для этого созданы специальные места. Хочу обратиться и к любителям зимней рыбалки. Толщина льда должна быть не менее 10 см. Цвет оптимально безопасный – сине-зеленый, зеленоватый, но ни в коем случае не бурый или рыжий. К сожалению, в Могилевской области уже есть факты гибели на первом льду.

Тюбинги – опасность

Для катания на тюбингах должны быть специально оборудованные места. Не оставляйте детей кататься одних. Опасно садиться на тюбинг вдвоем: из него можно вылететь. Тюбинги не оборудованы тормозным устройством, поэтому практически неуправляемы. Они способны быстро развивать большую скорость и закручиваться вокруг своей оси во время спуска, из-за чего сидящий на нем человек перестает ориентироваться в пространстве. Если рядом с горкой находятся ограждающие конструкции, заборы, столбы, дорога, то тюбинг без возможности вовремя затормозить становится вдвойне опасным. Взрослые должны немного думать наперед, чем может закончиться такое катание, и ограничивать детей..

Фейерверк и огоньки

Хотел бы посоветовать, чтобы при использовании пиротехнических изделий обязательно читали инструкцию завода-изготовителя, где прописываются правила и безопасные расстояния, на которых необходимо находиться от пиротехнического изделия. И конечно, нельзя использовать пиротехнику в домах. Мы с другими заинтересованными службами будем осуществлять мониторинг ситуации, в том числе обращать внимание на продажу пиротехнических изделий. Электрогирлянды для новогодней елки тоже должны быть исправными, заводского производства. Разноцветные огоньки не оставляйте без присмотра, не забывайте выключать перед сном или уходя из дома.

В новогодние дни

Во время новогодних и рождественских праздников сотрудники МЧС работают в усиленном варианте несения службы. Уделим внимание нашим подопечным из детского дома: планируем совместно с руководством учреждения провести поздравление ребят с новогодними сюрпризами.

Маргарита Бушуева