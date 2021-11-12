О безопасности рассказали на ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов»

В рамках республиканской акции «Не прожигай свою жизнь» спасатели рассказали труженикам ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» о недопущении курения в жилых помещениях и о других, не менее важных, правилах пожарной безопасности. Первым о безопасности напомнил Евгений Тютерев, заместитель начальника Бобруйского ГРОЧС. Евгений Васильевич рассказал о основных причинах возникновения пожара – это неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, и оставление без присмотра электроприборов в сети, детская шалость с огнем и не правильная эксплуатация печного оборудования. Так же спасатель напомнил о необходимости установки пожарного извещателя, ведь этот маленький прибор может спасти от большой беды.

Далее обучение азам безопасности переместилось из актового зала на проходную предприятия. Там пропагандисты Евгений Товстик и Кирилл Аверченко напоминали о трагичных последствий при сочетании алкоголя и сигарет. Спасатели предлагали рабочим отказаться от пагубной привычки, а всем желающим тут же предоставлялась возможность сделать первый шаг, обменяв сигарету на конфету.

Помните, маленькая небрежность – большая беда.