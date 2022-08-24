О безопасности при проведении уборки урожая напомнили спасатели Бобруйска
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На Бобруйщине продолжаются профилактические рейды по соблюдению правил пожарной безопасности при проведении уборки урожая.
Спасатели напоминают труженикам на полях о важности соблюдения правил пожарной безопасности. Ведь к возгоранию может привести даже малейшая искра. Тем более в жаркую летнюю погоду. Также инспекторы рассказывают о том, как в случае пожара использовать порошковый огнетушитель, проверяют наличие на технике первичных средств пожаротушения и напоминают о действиях в случае пожара.
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