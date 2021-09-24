О безопасности при проведении коллективных охот

С 1 октября по 31 декабря в нашей стране открывается самая популярная и самая массовая охота - загонная охота на копытных животных любого пола и возраста лося, оленя благородного, оленя пятнистого, лани, косули, муфлона, кабана. При проведении таких охот обязательно исполнение требований техники безопасности всеми участниками охоты, для того чтобы избежать печальных последствий.

Согласно пунктов 76-77 Правил руководитель охоты должен указать стрелкам место нахождения соседних номеров, направление загона, разрешенный сектор стрельбы, определяет порядок добора подранков;

Согласно пунктов 78 Правил каждый стрелок, стоящий на номере, должен точно знать расположение соседних номеров;

- на охоте загоном заряжать, разряжать оружие разрешается только на номере, перед уходом с номера оружие должно быть разряжено.

Согласно пункта 84 Правил при проведении охоты загоном запрещается:

- проводить её в условиях плохой видимости (в сумерках, в тумане, в сильный снегопад и в иных условиях плохой видимости)

- выходить на середину стрелковой линии (просеки, дороги или на противоположенную сторону оклада);

-меняться номерами, самостоятельно выбирать места и сходить с номера до окончания загона, кроме случаев, когда охотник должен оказать незамедлительную помощь попавшему в беду другому лицу;

- применять самозарядное оружие с емкостью магазина более чем на 10 патронов, а также патроны к нарезному оружию с оболочечной пулей и к гладкоствольному оружию с круглой пулей;

- осуществлять стрельбу по охотничьим животным вдоль стрелковой линии, за пределами своего сектора, после сигнала об окончании загона.

За нарушение настоящих Правил предусмотрена ответственность в соответствии с действующем законодательством.

За дополнительной информацией обращаться в Бобруйскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: г. Бобруйск, ул. Береговая 49 а тел: 72-62-32 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).