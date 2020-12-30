О безопасности на воде и тонком льду напомнят в рамках акции “Зимний патруль”

БРСМ совместно с Белорусским республиканским обществом спасания на водах с 30 декабря по 10 января проводит акцию «Зимний патруль». Цель - профилактика чрезвычайных ситуаций на водоемах и предупреждения выхода людей на неокрепший тонкий лед в зимний период.

Как сообщили обкоме БРСМ, в рамках данной акции в Могилевской области пройдет порядка 50 мероприятий, в ходе которых детям и взрослым напомнят о важности соблюдения правил поведения на льду, мерах предосторожности в гололед. Также будет производиться патрулирование и раздача информационного материала.

Уже сегодня, 30 декабря, в Осиповичах на территории городского парка возле пруда пройдет патрулирование. 5 января - в Горках на озере Оршанское и в Шклове вдоль реки Днепр. В Могилеве патрулирования состоятся 5 и 6 января на водохранилище Печерское на реке Дубровенка и на Святом озере. А 6 января в Бобруйске пройдет обучение от ОСВОДа на базе спасательной станции №2, после члены МООП совместно с МЧС будут патрулировать вдоль реки Березина.