О безопасности на полях

На Бобруйщине продолжаются профилактические рейды по соблюдению правил пожарной безопасности при проведении уборки урожая.

Спасатели напоминают труженикам на полях о важности соблюдения правил пожарной безопасности. Ведь к возгоранию может привести даже малейшая искра. Тем более в жаркую летнюю погоду. Также инспекторы рассказывают о том, как в случае пожара использовать порошковый огнетушитель, проверяют наличие на технике первичных средств пожаротушения и напоминают о действиях в случае пожара.