О безопасности на дороге и вблизи водоемов: профилактическое мероприятие в бобруйской школе

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, а также гибели детей на водах Госавтоинспекцией города Бобруйска совместно с Государственной инспекцией по маломерным судам было проведено профилактическое мероприятие в ГУО «Средняя школа №35 г. Бобруйска».

С наступлением потепления все больше времени ребята проводят на улице и очень важно напомнинать им о безопасности. Многие дети начинают уже кататься на велосипедах, самокатах и т.д. Следует помнить, что лицам, управляющим велосипедами и другими средствами персональной мобильности при пересечении проезжей части дороги важно быть осторожными. Не забывайте спешиваться на пешеходном переходе – в этом месте руководствуйтесь правилами для движения пешеходов.

В соответствии с частью 1 статьи 18.20 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь нарушение Правил дорожного движения пешеходом, лицом, управляющим велосипедом, или лицом, участвующим в дорожном движении и не управляющим транспортным средством, – влечет наложение штрафа в размере от одной до трех базовых величин.

Именно эта школа для проведения профилактической работы была выбрана неслучайно: вблизи нее расположена река Березина. Инспектор государственной инспекции по маломерным судам напомнил ребятам о безопасности вблизи водоемов, и действиях, если все же случилась беда. Рассказал, как правильно оказать помощь и не растеряться, если человек тонет.

Берегите себя и своих близких!

Александра Адотик,

старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома

УВД Могилевского облисполкома