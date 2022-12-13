О безопасном вождении в непогоду. ГАИ Бобруйска провела профилактическую акцию
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Сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз напомнили водителям о правилах безопасного вождения в сложных погодных условиях. В рамках мероприятия правоохранители распространяли листовки с рекомендациями по управлению автомобилем зимой, призывая водителей быть особенно внимательными и осторожными.На зимней дороге водителям необходимо:
-выбирать безопасную скорость;
-помнить, что торможение двигателем наиболее эффективно;
-проявлять осторожность, проезжая мосты и путепроводы;
-выдерживать безопасную дистанцию;
-забыть о движении накатом на нейтральной передаче;
-заблаговременно снижать скорость, подъезжая к пешеходных переходам и остановкам общественного транспорта.
Берегите себя и своих близких!
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