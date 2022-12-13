О безопасном вождении в непогоду. ГАИ Бобруйска провела профилактическую акцию

Сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз напомнили водителям о правилах безопасного вождения в сложных погодных условиях. В рамках мероприятия правоохранители распространяли листовки с рекомендациями по управлению автомобилем зимой, призывая водителей быть особенно внимательными и осторожными. На зимней дороге водителям необходимо:

-выбирать безопасную скорость;

-помнить, что торможение двигателем наиболее эффективно;

-проявлять осторожность, проезжая мосты и путепроводы;

-выдерживать безопасную дистанцию;

-забыть о движении накатом на нейтральной передаче;

-заблаговременно снижать скорость, подъезжая к пешеходных переходам и остановкам общественного транспорта.

Берегите себя и своих близких!