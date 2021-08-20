“Нужны движение вперед, перемены, но законные” – Лукашенко об актуальности референдума и новой Конституции

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает недопустимым заморозить ситуацию в стране, чтобы не было застоя. Глава государства поддерживает необходимость движения вперед и перемен, но исключительно в рамках закона. Об этом он заявил сегодня на церемонии вручения государственных наград представителям ряда силовых структур.

"Хочу обратить ваше внимание на одно обстоятельство (это из вашей среды - милицейской, Вооруженных Сил) - некоторые наши военнослужащие (они так не говорят, но я скажу более жестко) не понимают: ну зачем Президенту этот референдум, ну зачем эта Конституция (обновление Конституции. - прим.), да не нужно это делать. Ребята, нет! Мы не можем так поступить. Во-первых, мы пообещали. Во-вторых, вы же помните их (оппонентов. - прим.) лозунг: "Перамены, перамены, перамены". И мы сказали: да, нужны перемены", - заявил глава государства.

"И они действительно нужны. Мы не можем заморозить в стране ситуацию и обстановку, ибо повторятся брежневские времена. Молодые люди этого не помнят, но мы-то, старшие, хорошо помним этот период застоя. Поэтому нужно движение вперед, нужны эти перемены. И тогда мы сказали: да, нужны, но эти перемены должны быть законными. То есть если идти к переменам, надо начинать с Конституции", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент отметил, что даже и не это главное. "Мы и так на месте не стояли. Мы с вами создали первое суверенное, независимое государство. Что еще надо? Мы останемся в истории. Главное - что будет после нас, кто придет после нас, кто будет Президентом, какая система управления будет. И не дай бог это повторится (попытка расшатать государство и власть. - прим.), новое поколение удержит страну или нет? Актуальный вопрос", - заметил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что и он не святой, но за четверть века тем не менее не было допущено грубых системных ошибок. "Не сделали мы их. Да, были ошибки, недостатки. Мы первопроходцами были, нам негде было научиться чему-то. Поэтому не исключено, что были ошибки. Но системных ошибок мы не допустили. Мы не ломали, не крошили. Никакой диктатуры у нас в стране нет, я уже говорил, - сказал Президент. - У меня нет ядерного оружия, у меня нет киберхакеров и прочего, чтобы я нажал где-то кнопку и весь мир перевернулся. Какая здесь диктатура?!".

Наряду с этим белорусский лидер признал, что в Беларуси выстроено очень жесткое управляемое государство. "Если бы мы этого не сделали, мы бы не создали это государство. Вы люди военные, меня понимаете", - подчеркнул он.

В связи со сказанным глава государства обозначил ряд вопросов о том, что будет после того, как в Беларуси изберут нового Президента: "Вы гарантируете, что придет человек, который будет спокойно двигать страну вперед? Кто гарантирует в этой ситуации? Когда с Запада нас давят, хотят порвать, разделить: это - в Польшу, это - туда, это - сюда, а то и целиком, как они говорят, присоединить Беларусь к Польше. Нас подогревают из Украины. Вы видите, что происходит. Не дай бог натовцы переступили бы границу оттуда, Россия в стороне не останется".

"Потому что здесь безопасность России, здесь соприкосновение с основным противником - натовским. Как видите, мы в таком окружении, что нам надо вертеться и всегда уметь чувствовать это все на кончиках пальцев для того, чтобы где-то не оступиться. Чтобы сохранить свою государственность", - заявил Президент.

Александр Лукашенко в данном контексте упомянул и о событиях в Афганистане, на которые сейчас отвлекся весь мир: "Афганистан появился. Все сейчас отвлечены на Афганистан. Но не думайте, что они нас забудут. Естественно, новая международная конфигурация. Поэтому надо быть очень аккуратными и осторожными и не вести себя как слон в посудной лавке".

"Иногда приходится идти по очень-очень тонкому льду. Поэтому нам надо выстроить дальше движение таким образом, чтобы новая власть не загубила государство как минимум", - резюмировал белорусский лидер.