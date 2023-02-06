Нужно уметь находить подход к людям: с какими проблемами приходят к участковому в Бобруйске

«С детства мечтал стать офицером», - так говорит про свое желание служить в органах внутренних дел старший участковый инспектор отдела милиции Первомайского района Бобруйска УВД Бобруйского горисполкома майор милиции Дмитрий Дайнеко.

Правоохранитель говорит, что очень гордится тем, какую профессию себе он выбрал делом своей жизни, в чем его активно поддерживает и семья. На вопрос о главных качествах, которые должны олицетворять любого участкового инспектора, милиционер отвечает, не раздумывая:

- Коммуникабельность, знание психологии, справедливость и грамотность. Задачи не всегда бывают стандартные, необходимо уметь находить подход к людям. Как правило, 90 процентов нашей работы - общение с гражданами, выбытие на сообщения семейно-бытового характера.

Каждую среду на опорных пунктах охраны правопорядка участковые осуществляют прием граждан. Так, например, в этот раз сюда пришла местная жительница, которая проживает на обслуживаемом милиционером участке и регулярно обращается к участковому:

- У меня есть предыстория, которая объяснит наше давнее знакомство. Около двух лет назад я вызвала правоохранителя к себе домой, мой супруг злоупотреблял спиртными напитками, вел себя агрессивно. С того времени участковый инспектор и посещает нас по месту жительства для проведения профилактической работы, иногда заходит в неурочное время, чтобы побеседовать с моим супругом. О милиционере местная жительница отзывается исключительно положительно:

- Очень хороший! Всех знает, всегда найдет время зайти, помочь, выслушать. Таких профессионалов больше нет, специалист – от Бога!

Напоминаем: участковые инспекторы милиции Могилевщины во всех общественных пунктах охраны правопорядка раз в неделю по средам осуществляют прием граждан:

с 10 до 13 часов – в сельской местности;

с 17 до 20 часов – в городе.

Вы всегда можете обратиться с вопросом или проблемой, мы готовы вам помочь!

Официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома

Александра Манько