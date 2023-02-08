«Нужно переходить на траекторию уверенного роста». Страхар о задачах развития Могилевской области

Перед Могилевской областью стоит задача перейти от траектории восстановления к устойчивому росту. Об этом заявил заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар во время подведения итогов социально-экономического развития и исполнения бюджета области за 2022 год.

"Подводя итоги 2022 года, надо отметить, что работа всей вертикали власти в этот непростой период была нацелена на решение двух сложнейших задач: стабилизация реального сектора экономики и нивелирование воздействия санкций на население, - отметил Руслан Страхар. - Сегодня можно констатировать, что абсолютное большинство организаций реального сектора экономики работают в стабильном режиме. Даже в непростых экономических условиях нам удалось нарастить экспортные поставки. В итоге темп роста экспорта товаров составил 105%, экспорт услуг увеличился почти на 20%. Мы получили положительное сальдо больше $1 млрд, чему способствовала переориентация наших производителей прежде всего на российский и азиатские рынки, а также рынки дальней дуги. Эту работу мы намерены продолжить и в текущем году".

По словам Руслана Страхара, экономика региона по-прежнему функционирует в условиях санкционного давления. В 2022 году выполнены 5 из 8 основных показателей: номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, которая составила по области за прошлый год более Br1,3 тыс. (или 113,7% к уровню 2021-го), совокупность поступления доходов консолидированного бюджета области, объем производства импортозамещающих товаров, снижение уровня затрат на производство и реализацию продукции, ввод в эксплуатацию жилых домов. Не выполнены показатели по валовому региональному продукту, инвестициям в основной капитал, вводу в эксплуатацию жилых домов с государственной поддержкой.

Могилевская область в 2022 году улучшила свои финансовые результаты. Так, возросла рентабельность продаж, увеличилась чистая прибыль и прибыль от реализации продукции, снизилось количество убыточных организаций. Это говорит о том, что реальный сектор экономики не только перестроил работу в сложных условиях санкционного давления, но и повысил экономическую эффективность. Но остаются направления, которые требуют пристального внимания, например, закредитованность предприятий. В число важнейших задач, которые решались в прошлом году, также вошло существенное ускорение процессов импортозамещения, увязка организаций малого и среднего бизнеса с крупными предприятиями экономики региона.

Организациями малого и среднего бизнеса произведено импортозамещающей продукции на $411 млн, из которой почти 65% отгружено на экспорт. Всего в 2022 году в регионе на экспорт отгружено импортозамещающей продукции почти на $520 млн. Экспорт продукции области осуществлялся на рынки более чем 90 стран, причем доля стран ЕАЭС в общем объеме составила 76,2%, ЕС -13,6%, дальней дуги и иных стран - 10,2%. Например, экспорт товаров в Китай составил в 2022 году $61,4 млн, в разрезе поставок преобладали мясо и субпродукты птицы, замороженная говядина, молочная сыворотка. Положительная динамика сохраняется по экспорту услуг, в их структуре наибольший удельный вес заняли транспортные (52,2%) и строительные (31,7%).

"Кроме подведения итогов важно проанализировать допущенные ошибки и в 2023 году сделать все, чтобы Могилевская область продолжала динамично развиваться, - заключил Руслан Страхар. - Нам необходимо переходить с траектории восстановления на траекторию уверенного роста. В текущем году, как и прежде, основной упор будет сделан на реальный сектор экономики. Каждая отрасль должна работать стабильно: промышленность, сельское хозяйство, транспорт, строительная отрасль. По всем этим отраслям определены конкретные задачи. В текущем году мы также существенно увеличим инвестиционную программу. Уже определены источники финансирования, конкретные объекты. Теперь необходимо обеспечить строгое выполнение этих планов в намеченные сроки".