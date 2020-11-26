Нужно ли протирать клавиатуру антисептиком и как часто проветривать кабинет? Эпидемиолог рассказала, как вести себя в офисе во время пандемии коронавируса

Мы уже хорошо знаем, как защитить организм от вирусов в общественном транспорте и магазине — след от маски на переносице не дает об этом забыть. Сегодня же поговорим о другом — здоровых привычках на рабочем месте и о том, почему их важно соблюдать. Любопытную памятку для наших читателей составила Татьяна Дороженкова, доцент кафедры эпидемиологии БГМУ. Тем, кто все соблюдает, — респект, а для остальных есть повод задуматься.

Без масок и здесь не обойтись

Да-да: вышли из транспорта, вдохнули глоток воздуха на улице и вновь «ныряем» в маску. Правда, если в офисе или кабинете, кроме вас, никого нет, то можно обойтись без этого средства защиты. А вот когда сотрудников в помещении много — СИЗ носить обязательно: оно предостережет от заражения и вас, и коллег. Помните главное правило: на лице маска должна находиться не более 2–3 часов. Обязательно следите за тем, чтобы она не становилась влажной: в противном случае вы создадите наиболее комфортные условия для выживаемости возбудителей аэрозольных инфекций, в том числе коронавируса. Чтобы утилизировать одноразовое средство защиты, сложите его в полиэтиленовый пакет, а в конце дня выбросьте в контейнер для твердых бытовых отходов.

Марлевые маски для многократного применения или защитные тканевые повязки стирайте при температуре 60°C с любыми моющими средствами или мылом. Просушите, обработайте горячим утюгом и смело надевайте снова.

Подружитесь с антисептиком

Клавиатура, экран мобильного или кнопки стационарного телефона, стол, ручки дверей — эти и другие поверхности в идеале нужно обрабатывать дезинфекторами до и после касания. Длительность сохранения возбудителей на предметах может варьировать от пары часов до нескольких дней, поэтому важно протирать их часто и выдерживать экспозицию (время контакта антисептика с поверхностью) хотя бы несколько минут. Помните об этом при применении составов с изопропиловым спиртом 60–70 процентов и 0,1-процентным раствором гипохлорита натрия.

С температурой — к врачу

В период пандемии неплохо было бы на входе в офис измерять сотрудникам температуру бесконтактным термометром. Этот простой прием защитит работников от возможного инфицирования, ведь многие люди переносят коронавирус в легкой форме и порой даже не знают о болезни.

При отсутствии выраженных симптомов человек может не ощущать невысокую температуру — 37,0—37,5°C, ходить на работу и заражать коллег. К слову, если вы почувствовали недомогание, головную боль, кашель — это уже повод обратиться к врачу.

Не стоит рисковать, оставайтесь дома.

Еще больше свежего воздуха

Проветривание помещений обеспечивает воздухообмен и увеличивает рассеивание возбудителей, а значит, замедляет распространение вирусов. Проветривать помещение нужно не менее четырех раз в день на протяжении минимум 15 минут.

Покажите ваши руки

Мыть руки нужно не только после посещения санитарной комнаты или перед едой, но и по возвращении с работы, магазина и вообще любых массовых мероприятий. Пользуйтесь туалетным мылом, тщательно обрабатывайте поверхности ладоней и тыльную сторону рук — правильно, если водная процедура займет около 20 секунд.

Что касается одноразовых перчаток — в офисе их можно не носить, но хорошо бы надевать при посещении рынков или магазинов, при входе в транспорт. Помните: в них нельзя дотрагиваться до лица, глаз, носа и рта, чтобы случайно не занести вирус. «Срок годности» перчаток тоже ограничен — их стоит носить не более 1,5–2 часов: потом кожа становится влажной и могут воспалиться участки с небольшими царапинами, ранами.

СБ