Новый яблоневый сад заложили в Кировском «Рассвете»
ТРК "Могилев" 57 0
Закладка нового интенсивного сада идет в ОАО «Рассвет» имени Орловского в Кировском районе. На 5 гектарах высаживают 7,5 тысяч яблонь. Об этом сообщает ТРК "Могилев".
Читайте
также
также
-
Иностранные инвесторы в январе-сентябре вложили в экономику Беларуси $6,7 млрд
-
Новый яблоневый сад заложили в Кировском «Рассвете»
-
Назаров о бобруйском «ФанДОКе»: у предприятия есть все необходимое для получения максимальной выгоды
-
Стоимость биткойна впервые превысила $68 тысяч
-
Соглашения и протоколы о намерениях на $250 млн. подписаны на инвестфоруме «Мельница успеха» в Могилеве
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости