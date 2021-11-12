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Экономика

Новый яблоневый сад заложили в Кировском «Рассвете»

ТРК "Могилев" 57 0

Новый яблоневый сад заложили в Кировском «Рассвете»

Закладка нового интенсивного сада идет в ОАО «Рассвет» имени Орловского в Кировском районе. На 5 гектарах высаживают 7,5 тысяч яблонь. Об этом сообщает ТРК "Могилев".

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