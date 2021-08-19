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Экономика

Новый вулканизационный пресс для производства крупногабаритных шин введен в эксплуатацию на бобруйской «Белшине»

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Новый вулканизационный пресс для производства крупногабаритных шин введен в эксплуатацию на бобруйской «Белшине»

Новый вулканизационный пресс введен в эксплуатацию на заводе крупногабаритных шин ОАО «Белшина», сообщили в концерне «Белнефтехим». Это первый из шестнадцати прессов, планируемых к установке в рамках реализации третьей очереди инвестиционного проекта по созданию производства цельнометаллокордных шин радиальной конструкции с посадочным диаметром 25-29 дюймов, предназначенных для фронтальных погрузчиков, строительной и карьерной техники.

После запуска нового пресса будет опробовано десять типоразмеров цельнометаллокордных шин, которые ранее на «Белшине» не выпускались. Новые пресс-формы вместе с прессом поставила одна из китайских компаний.

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