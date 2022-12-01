Новый учебный год начался в Вооруженных Силах Беларуси

В Вооруженных Силах Беларуси начался новый учебный год. Об этом сообщила официальный представитель Министерства обороны Инна Горбачева.

С первых дней личный состав Вооруженных Сил приступит к интенсивной боевой учебе. "При составлении плана боевой подготовки на новый учебный год учтен опыт современных вооруженных конфликтов, внедрены совершенно новые методики обучения личного состава, которые тестировались в нынешнем году", – отметила Инна Горбачева.

Военнослужащие белорусской армии продолжат осваивать самые современные образцы вооружения и военной техники. "Учебный год будет насыщен мероприятиями оперативной и боевой подготовки, начиная с Армейских международных игр и заканчивая совместным оперативным учением "Щит Союза-2023". Также продолжатся внезапные комплексные проверки боевой и мобилизационной готовности. Это один из важнейших элементов подготовки воинских частей и подразделений", – рассказала официальный представитель Минобороны.

Все мероприятия боевой подготовки будут иметь в первую очередь практическую направленность. "Главная цель – обеспечить военную безопасность государства", – подчеркнула Инна Горбачева.

По материалам belta.by.