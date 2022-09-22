В августе «Беларусбанк» и троллейбусное управление города Бобруйска запустили новый сервис для пассажиров городских троллейбусов. Услуга представляет возможность оплаты поездки посредством QR-кода и мобильного приложения в смартфоне. Теперь для того чтобы оплатить проезд, не обязательно приобретать билет заранее или покупать его у водителя во время поездки. Достаточно иметь с собой смартфон и мобильное приложение M-Belarusbank с привязанной к нему платежной банковской картой.

Технология оплаты очень проста. После посадки в троллейбус необходимо открыть приложение M-Belarusbank, перейти в раздел «Платежи», далее выбрать «Оплата по QR-коду» и навести камеру смартфона на QR-код, размещенный на специальной наклейке внутри салона троллейбуса. Затем остается только подтвердить оплату. Билет сохранится в разделе «Последние платежи», а информация об успешной оплате появится на экране. При желании копию чека можно также отправить себе на электронную почту. Оплатить по QR-коду можно только за разовую поездку, если необходимы два билета, то процедуру нужно повторить.

Важно отметить, что услуга доступна также и для держателей платежных карт других банков. Для этого необходимо установить на свой смартфон мобильное приложение «Беларусбанка» M-Belarusbank и привязать в нем свою карту по паролю СМС-банкинг. Подключить услугу и получить пароль СМС-банкинг можно в любом инфокиоске «Беларусбанка».