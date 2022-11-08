Новый российский препарат для лечения COVID-19 поступил в аптеки Беларуси

Новый российский препарат для лечения COVID-19 поступил для реализации в аптечную сеть РУП "Белфармация", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Противовирусное средство "Скайвира" производства АО "Биохимик" можно приобрести по рецепту врача в любой аптеке государственной аптечной сети.

Отмечается, что лекарство содержит комбинацию двух действующих веществ (нирматрелвира и ритонавира). Направленный механизм действия на вирусную протеазу определяет успех лечения вне зависимости от штамма SARS-CoV-2.

В Минздраве добавили, что лекарственное средство пополнит арсенал врачей в препаратах для лечения пациентов в амбулаторных условиях. Препарат позволит предотвратить осложненное течение заболевания и госпитализацию, ускорить выздоровление и минимизировать выраженность постковидного синдрома.