Новый резидент "Великого камня" будет развивать международную логистику, сообщили в пресс-службе "Великого камня".

В индустриальном парке "Великий камень" зарегистрирован новый резидент - ООО "Бел-Норд Логистикс" (КНР). Учредителем резидента является китайская компания в области международной логистики, которая входит в число крупнейших в регионе Внутренняя Монголия.

В "Великом камне" компания намерена развивать логистическую инфраструктуру, построив складские помещения, и внедрить широкий спектр услуг в этой области. Кроме этого, будут организованы автоперевозки товаров по маршруту Китай - Европа.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.