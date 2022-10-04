Новый председатель Бобруйского горисполкома утвержден в должности

На 43-й внеочередной сессии Бобруйского городского Совета депутатов рассмотрели вопрос об утверждении Киселя И.Н. в должности председателя Бобруйского городского исполнительного комитета. В работе сессии принимали участие председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко, Александр Студнев, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Сергей Анюховский, депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Гацко, Ирина Рынейская, Вера Широкая, депутаты областного и городского Советов, представители вертикали власти, руководители организаций и учреждений, общественных объединений Бобруйска.

Председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко отметил, что по согласованию с Главой государства с сегодняшнего дня на должность председателя Бобруйского горисполкома назначен Игорь Николаевич Кисель. Он родился в 1974 году в деревне Лобановка Чериковского района Могилевской области. В 1996 году окончил Белорусскую государственную политехническую академию по специальности «Промышленное и гражданское строительство», в 2012 году – Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «Государственное и местное управление». Игорь Николаевич имеет значительный опыт работы в органах государственного управления, работал первым заместителем председателя Бобруйского горисполкома.

– При подборе кандидатуры на должность председателя Бобруйского горисполкома мы подходили по различным направлениям. Кандидатур было много, и мы рассматривали разные варианты. Остановились на кандидатуре Игоря Киселя, учитывая его послужной список, компетентность, любовь к городу и самое главное – желание работать. Руководитель, прежде всего, должен думать о принимаемых решениях. Игорь Николаевич хорошо знает кадры, город, проблемные моменты, – обратился с напутственной речью Анатолий Исаченко. – По текущим вопросам мы с вами должны работать каждый день. Мы прекрасно понимаем, что без инвестиций не может быть развития региона. Надо вкладывать деньги в дороги, здравоохранение, образование, в создание новых производств и расширение действующих, в модернизацию. Движение должно идти вперед.

За утверждение в должности председателя Бобруйского горисполкома Игоря Киселя единогласно проголосовали все депутаты горсовета.

– Те задачи, которые поставлены правительством страны и руководством Могилевской области, Бобруйск выполнит, – сказал Игорь Кисель. – Планы по развитию города есть, они будут воплощаться в реализацию. В Бобруйске уже многое сделано, но многое и предстоит сделать.

Во время сессии Анатолий Исаченко выразил особую благодарность бывшему председателю Бобруйского горисполкома Александру Студневу, который «стремился делать город лучше, и во многом ему это удалось». Александра Викторовича наградили Почетной грамотой Бобруйского городского Совета депутатов и пожелали успехов на новой должности председателя Могилевского горисполкома.