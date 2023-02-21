В апреле «Виккру» планирует начать новый поисковый сезон в восьми районах Могилевской области

Новый сезон участники Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба "Виккру" планируют начать в апреле. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил историк и руководитель клуба Николай Борисенко.

В этом году поисковые экспедиции планируется провести в 8 районах Могилевской области. "Экспедиции планируются в Могилевском, Бобруйском, Быховском, Чаусском, Шкловском, Осиповичском, Кличевском и Горецком районе. Поисковые работы будут проходить на местах ожесточенных боев 1941, 1943 и 1944 годов", - рассказал он.

Еще одна экспедиция запланирована в Кличевском районе. Здесь поисковики будут работать на местах геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

Кроме этого, поисковая группа "Крылья Победы" Александра Клемина продолжит поисковые работы по установлению экипажей четырех советских пикирующих бомбардировщиков Пе-2 сбитых в один день 29 марта 1944 года на границе четырех районов Чаусского, Славгородского, Быховского и Могилевского районов. Все летчики до сих пор числятся пропавшими без вести.

Перед началом сезона у поисковиков много дел. Каждая экспедиция продумывается до мелочей, тщательно изучаются архивные документы, проводятся дополнительные разведки. Сейчас идет активная подготовка к предстоящим работам.

Все поисковые экспедиции виккрувцы будут проводить совместно с 52-м специализированным батальоном Министерства обороны. "По традиции к поисковым работам будем привлекать молодежь и школьников. В каждом из районов учащиеся близлежащих школ смогут помочь бывалым поисковикам, прикоснуться к нашей героической истории", - отметил Николай Борисенко.

В этом году "Виккру" развернет серьезные разведывательные работы на Буйничском поле в Могилевском районе. "Уже есть все необходимые договоренности. Будем проводить масштабные разведки. Это связано с тем, что здесь планируют начать строительство музея воинской славы", - рассказал историк.