Новый отряд спецназа «Рысь» создан в Беларуси

Отряд специального назначения "Рысь" презентовали в войсковой части 5529. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Предложение по изменению в структуре внутренних войск и созданию исходя из современных реалий нового формирования в составе в/ч 3214 было внесено заместителем министра - командующим внутренними войсками генерал-майором Николаем Карпенковым, поддержано главой ведомства и утверждено Президентом.

Основные задачи нового отряда спецназа "Рысь" - борьба с незаконными вооруженными формированиями и диверсионными разведывательными группами. Быстрота и мобильность, самая современная экипировка и вооружение, высочайший уровень профессиональной подготовки - отличительные черты отряда.

"Идею формирования особого подразделения специального назначения в системе МВД подсказало время и обстановка вокруг нашей страны, - сказал министр внутренних дел Иван Кубраков. - Анализируя январские события в Казахстане, опыт проведения специальной военной операции в Украине, а также события в нашей стране в 2020 году, мы решили увеличить боевые возможности Министерства внутренних дел за счет создания в Минске и в последующем во всех областных центрах отрядов специального назначения". По словам министра, в случае попытки экстремистских формирований воздействовать на действующую власть силовым путем сотрудникам "Рыси" предстоит выполнять боевые задачи совместно с коллегами из СПБТ "Алмаз", СОБРа и ОМОНа.

"Желаю подразделению процветания, а вам крепкого здоровья, добра, благополучия и удачи, - напутствовал бойцов руководитель МВД. - Низкий поклон вашим близким, которые ждут дома и всегда поддерживают. С наступающим Новым годом".

Кураторство над подразделением взял помощник Президента Беларуси - инспектор по городу Минску Александр Барсуков.