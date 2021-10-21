Новый опасный штамм коронавируса начал распространяться в Великобритании

В Британии появилась и уже активно распространяется новая опасная вариация коронавируса –AY.4.2, сообщает "МИР24".

Речь идет о вариации так называемого "дельта"-штамма COVID-19, тем не менее он обладает гораздо большей заразностью, чем исходный вариант, – минимум на 10 – 15 %.

Так, директор Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу предупредил, что AY.4.2 может оказаться самой заразной версией инфекции, которую выявили с начала пандемии. По его словам, данный вариант фиксируется пока только исключительно на территории Соединенного Королевства, на него приходится около 10 % случаев заражений в стране. Вместе с тем Баллу допустил, что распространение новой формы может быть не более чем "случайным демографическим событием".