Подробности кадрового дня у Президента

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 3 октября рассмотрел кадровые вопросы, сообщает БЕЛТА.
Глава государства назначил:
|Рогожника Александра Николаевича
|- министром промышленности,
|Бартоша Сергея Ивановича
|- помощником Президента Республики Беларусь - инспектором по Гомельской области.
Президент также дал согласие на назначение:
|Баценко Михаила Леонидовича
|- председателем Барановичского горисполкома,
|Ярца Сергея Борисовича
|- председателем Жлобинского райисполкома,
|Довгалева Сергея Николаевича
|- председателем Речицкого райисполкома,
|Намоченко Ирины Михайловны
|- председателем Октябрьского райисполкома,
|Таргонского Олега Викторовича
|- председателем Лоевского райисполкома,
|Дылюка Сергея Викторовича
|- председателем Лельчицкого райисполкома,
|Антоненко Владимира Петровича
|- председателем Наровлянского райисполкома,
|Хелского Валерия Владимировича
|- председателем Гродненского райисполкома,
|Студнева Александра Викторовича
|- председателем Могилевского горисполкома,
|Киселя Игоря Николаевича
|- председателем Бобруйского горисполкома,
|Кожемякина Андрея Викторовича
|- председателем Славгородского райисполкома,
|Пристромской Ольги Васильевны
|- председателем Белыничского райисполкома,
|Буйневича Андрея Сергеевича
|- генеральным директором ОАО "ИНТЕГРАЛ" - управляющая компания холдинга "ИНТЕГРАЛ",
|Маркова Владимира Ивановича
|- генеральным директором ОАО "Могилевхимволокно",
|Швеца Олега Дмитриевича
|- первым заместителем министра архитектуры и строительства,
|Шваюнова Александра Олеговича
|- заместителем министра архитектуры и строительства,
|Корбута Александра Николаевича
|- первым заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды,
|Приходько Ивана Федоровича
|- заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды,
|Ефимова Александра Владимировича
|- заместителем министра промышленности,
|Козаредова Олега Владимировича
|- председателем правления ОАО "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк",
|Жука Андрея Вацлавовича
|- заместителем председателя Гродненского облисполкома,
|Дорожко Анатолия Андреевича
|- членом Гродненского облисполкома,
|Фролова Юрия Николаевича
|- членом Минского горисполкома.