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Общество

Подробности кадрового дня у Президента

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Подробности кадрового дня у Президента

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 3 октября рассмотрел кадровые вопросы, сообщает БЕЛТА.

Глава государства назначил:

 Рогожника Александра Николаевича
 - министром промышленности,
 Бартоша Сергея Ивановича
 - помощником Президента Республики Беларусь - инспектором по Гомельской области.

Президент также дал согласие на назначение:

 

  Баценко Михаила Леонидовича - председателем Барановичского горисполкома,
  Ярца Сергея Борисовича - председателем Жлобинского райисполкома,
  Довгалева Сергея Николаевича - председателем Речицкого райисполкома,
  Намоченко Ирины Михайловны - председателем Октябрьского райисполкома,
  Таргонского Олега Викторовича - председателем Лоевского райисполкома,
  Дылюка Сергея Викторовича - председателем Лельчицкого райисполкома,
 Антоненко Владимира Петровича - председателем Наровлянского райисполкома,
  Хелского Валерия Владимировича - председателем Гродненского райисполкома,
  Студнева Александра Викторовича - председателем Могилевского горисполкома,
  Киселя Игоря Николаевича - председателем Бобруйского горисполкома,
  Кожемякина Андрея Викторовича - председателем Славгородского райисполкома,
  Пристромской Ольги Васильевны - председателем Белыничского райисполкома,
  Буйневича Андрея Сергеевича - генеральным директором ОАО "ИНТЕГРАЛ" - управляющая компания холдинга "ИНТЕГРАЛ",
  Маркова Владимира Ивановича - генеральным директором ОАО "Могилевхимволокно",
  Швеца Олега Дмитриевича - первым заместителем министра архитектуры и строительства,
  Шваюнова Александра Олеговича - заместителем министра архитектуры и строительства,
  Корбута Александра Николаевича - первым заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды,
  Приходько Ивана Федоровича - заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды,
  Ефимова Александра Владимировича - заместителем министра промышленности,
  Козаредова Олега Владимировича - председателем правления ОАО "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк",
  Жука Андрея Вацлавовича - заместителем председателя Гродненского облисполкома,
  Дорожко Анатолия Андреевича - членом Гродненского облисполкома,
  Фролова Юрия Николаевича - членом Минского горисполкома.

 

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