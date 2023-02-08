Новый метод диагностики состава бактерий кишечника разработали в Беларуси

В кишечнике обитают миллионы бактерий. Еще несколько десятилетий назад про кишечную микробиоту человечество знало не так много. Имеющиеся тогда диагностические методы не позволяли оценить разнообразие микроорганизмов, населяющих желудочно-кишечный тракт, так как значительную часть бактерий невозможно вырастить в искусственных условиях. В последние годы ученым удалось выделить из пробы генетический материал микроорганизмов и расшифровать его - это стало возможным благодаря молекулярно-генетическим методам. Оказалось, что состав бактерий кишечника очень разнообразен.

"Здоровая микробиота кишечника уже давно изучается с точки зрения профилактики многих заболеваний, поскольку дисбаланс бактерий указывает на причину той или иной патологии. Несбалансированный микробиом, известный как дисбиоз, связан с хроническим воспалением и может увеличить риск развития воспалительных заболеваний кишечника, аутоиммунных патологий и других заболеваний. Однако влияя на микробиом кишечника, можно предотвратить развитие воспалительных реакций", - отметила младший научный сотрудник лаборатории молекулярно-генетических исследований научного отдела РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Екатерина Скоповец.

Исследователи центра разработали новый молекулярно-генетический метод диагностики, который позволяет оценивать кишечную микробиоту при различных заболеваниях. С его помощью можно узнать полный состав бактерий кишечника, что раннее было невозможно с использованием стандартных лабораторных методов. Дальнейшие исследования показали, что бактерии кишечника влияют на иммунный статус пациентов с онкогематологическими заболеваниями.

"Моя научная работа поддержана грантом Президента Республики Беларусь, - отметила Екатерина Скоповец. - Речь идет о разработке нового молекулярно-генетического метода на основе высокопроизводительного секвенирования "нового поколения". В ходе исследования использованы современные биоинформационные подходы. Данная работа указывает на возможность своевременной диагностики дисбиотических состояний и проведения лечения пробиотиками для заселения кишечника нужными бактериями".

Как пояснила ученый, стандартные бактериологические методы невозможно использовать в диагностике состава бактерий кишечника, так как многие из них нельзя вырастить в обычных условиях. Вместе с тем молекулярно-генетические методы, предполагающие работу с ДНК бактерий, позволяют более обширно оценивать состав микробиоты. "Обычные культуральные исследования идентифицируют лишь некоторые бактерии, а наш метод позволяет установить соотношение всех микроорганизмов: в каком количестве относительно друг друга они присутствуют", - пояснила она.

Результаты диагностики учитываются при лечении пациентов с онкологическими, гематологическими заболеваниями и первичными иммунодефицитами. "Если врачи-клиницисты видят, что по результатам диагностики у пациентов изменен состав микробиоты кишечника, его корректируют с помощью пребиотиков. В качестве альтернативы используется трансплантация фекальной микробиоты, которая помогает изменить состав бактерий кишечника и сделать его похожим на микробиом кишечника здоровых лиц", - рассказала Екатерина Скоповец. Она пояснила, что сначала тем же образом диагностируется микробиота потенциально здорового человека, из нее изготавливаются специальные капсулы, которые и принимает пациент.

Как отметила младший научный сотрудник, применяемая технология секвенирования используется не только для исследования микробиоты, но и для диагностики различных наследственных заболеваний, определения мутаций. РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии располагает соответствующим дорогостоящим оборудованием.

В дальнейших исследованиях планируется изучить эффект от манипуляции бактериями кишечника при первичных иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях (сахарном диабете) и скорректировать лечение для таких пациентов.