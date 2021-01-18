Новый магазин «7 КАРАТ» открылся в Бобруйске*

Хотите завоевать сердце избранницы изысканным украшением или приобрести оригинальный ювелирный подарок для любимого человека? Легко! Новый магазин сети «7 КАРАТ» открылся в Бобруйске в ТЦ «Абсолют».
На витринах привлекают блеском и роскошью разнообразные изделия из золота и серебра, с бриллиантами, драгоценными и полудрагоценными камнями, серьги, кулоны, броши, колье, кольца, цепочки, запонки, зажимы... Эта ювелирная сеть является лидером в Беларуси по ассортименту, поэтому каждый покупатель найдет здесь украшение для души и по карману. При покупке любого изделия выдается дисконтная накопительная карта, которой можно воспользоваться во всех магазинах сети «7 КАРАТ» (их в Беларуси около 50, а в Бобруйске это третья торговая точка).
– Только в нашей сети, впервые в Беларуси, предоставляется пожизненная гарантия на покупку ювелирных украшений. Мы гарантируем потребителю качество продаваемых нами изделий и возлагаем на себя все обязательства по ремонту и гарантийному обслуживанию, – рассказала заведующая нового ювелирного магазина «7 КАРАТ» Светлана Балашова. – Богатый ассортимент порадует наших покупателей. Всех девушек Бобруйска мы готовы удивлять новыми коллекциями. Также не обошли вниманием и представителей сильного пола: в магазине представлен обширный мужской ассортимент из золота и серебра. Так что ждем мужчин не только за подарками своим любимым девушкам и женщинам, но и побаловать себя стильным украшением. А еще у нас на «детской витрине» бобруйчане найдут много красивых украшений для маленьких модниц и юных леди. Мы всегда рады видеть наших клиентов.
Главный принцип работы ювелирной сети магазинов «7 КАРАТ» – максимально ответственное и внимательное отношение к своим покупателям. Вежливые, чуткие, улыбчивые продавцы-консультанты всегда помогут с выбором, посоветуют, дадут полную информацию о товаре, его качествах и характеристиках, плюсах и минусах.
Сейчас в ювелирной сети «7КАРАТ» проходит выгодная акция, скидка на ювелирные украшения до 80%!
Также весьма приятный бонус ювелирной сети «7 КАРАТ» – постоянные акции, скидки, конкурсы, розыгрыши подарков среди покупателей. Вся информация широко представлена в соцсетях.
Новый магазин «7 КАРАТ» расположен в ТЦ «Абсолют» на улице Минской, 133. График работы: ежедневно с 10 до 21 часа, без выходных.