Новый магазин «7 КАРАТ» открылся в Бобруйске*

– Только в нашей сети, впервые в Беларуси, предоставляется пожизненная гарантия на покупку ювелирных украшений. Мы гарантируем потребителю качество продаваемых нами изделий и возлагаем на себя все обязательства по ремонту и гарантийному обслуживанию, – рассказала заведующая нового ювелирного магазина «7 КАРАТ» Светлана Балашова. – Богатый ассортимент порадует наших покупателей. Всех девушек Бобруйска мы готовы удивлять новыми коллекциями. Также не обошли вниманием и представителей сильного пола: в магазине представлен обширный мужской ассортимент из золота и серебра. Так что ждем мужчин не только за подарками своим любимым девушкам и женщинам, но и побаловать себя стильным украшением. А еще у нас на «детской витрине» бобруйчане найдут много красивых украшений для маленьких модниц и юных леди. Мы всегда рады видеть наших клиентов.

Главный принцип работы ювелирной сети магазинов «7 КАРАТ» – максимально ответственное и внимательное отношение к своим покупателям. Вежливые, чуткие, улыбчивые продавцы-консультанты всегда помогут с выбором, посоветуют, дадут полную информацию о товаре, его качествах и характеристиках, плюсах и минусах.