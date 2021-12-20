Новый губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко – о законах, инвестициях и развитии региона

Сразу в двух регионах Беларуси были назначены новые губернаторы. Это в белорусской вертикали власти известные и опытные персоны. За Витебскую теперь отвечает экс-вице-премьер Александр Субботин, за Могилевскую – Анатолий Исаченко, бывший вице-спикер Совета Республики. Новое место работы оказалось во многом неожиданным для самих руководителей. С ними Александр Лукашенко на неделе общался дважды, в том числе представляя губернаторов активу областей – встреча абсолютно не рядовая. Это, если хотите, народное собрание в региональном масштабе. А потому и разговор не только о текущем.

Нового губернатора Могилевской области – для региона человека, конечно, не нового – Анатолия Исаченко мы застали еще в Совете Республики. Именно там его и расспросили о работе исполнительной власти, о качестве законов.

По словам чиновника, рокировка из законодательной в исполнительную власть должна пойти на пользу.

Анатолий Исаченко: «Работая в исполнительной власти и придя в законодательную, ты на многие вещи смотришь по-другому, в разработке тех или иных законопроектов уже пользуешься тем, что было наработано, что нужно на местах».

Когда Президент общался с Исаченко в Могилеве, прозвучала фраза, что нужно больше переносить ответственности с центра принятия решений на губернаторов. Сейчас Анатолий Михайлович ответил на вопрос, как это может работать и готов ли он нести этот груз ответственности.

Анатолий Исаченко: «Это, безусловно, будет и должно работать. Условно говоря, взять небольшое поселение – 120-130 домов, не важно. Сделали колодец. Если говорить для Минска – какое это событие? А для этой деревни это плюс. Провели водопровод 30 метров – в масштабах страны это ни о чем, а для людей это благо. Сделали остановку. И так далее. Я просто на таких мелких примерах хочу показать, что принятие решений – надо, чтобы инициатива исходила снизу, что надо людям. Такие решения и надо принимать».

Могилевщина не была в последние годы лидером в стране. Но очевидно, что она серьезно прибавила, особенно за счет особого внимания к юго-востоку региону. Исаченко намерен не просто удерживать планку, а прибавлять.

Анатолий Исаченко: «Во-первых, надо отдать должное бывшему уже губернатору Могилевской области, он сделал немало. Особенно в социальной сфере. Любое новое назначение предусматривает, что нужно не просто удержаться. Должно идти поступательное движение вперед. Конечно, я настроен на это, нацелен. Надо четко понимать, что это можно сделать только совместными усилиями».

Важнейший вопрос – инвестиции. По словам нового губернатора, есть ряд наработок, которые могут быть активированы в этом направлении.

Анатолий Исаченко: «Были бы деньги. Куда вложить – мы найдем. В любом случае, здесь надо подходить комплексно и аккуратно. Основные точки – юго-восток, преференции, которые даны указом Главы государства по развитию. Конечно, для инвесторов это хороший карт-бланш. Мы изучаем комплексно, чтобы найти точки роста для этого региона. Либо деревообработка, либо промышленность, либо сельское хозяйство. Наработки есть, но надо аккуратно с ними поработать, чтобы это было выгодно и государство, и инвестору».

Анатолий Исаченко также рассказал, всегда ли применяемые законы работают на местах.

Анатолий Исаченко: «Те законы, которые принимаются, работают практически на 100%. Единственное – жизнь не стоит на месте. То, что сегодня принималось, что сегодня было актуально – буквально через полгода оно меняет актуальность, надо вносить изменения. У некоторых складывается мнение, что сенаторы, депутаты дружно голосуют. На самом деле, это далеко не так. Прежде чем законопроект вносится на голосование, он проходит очень большую стадию. И прежде, чем он дойдет до зала, где будет принято окончательное решение, идут большие дебаты. Работает масса людей».

Губернатор высказался о конституционной реформе и возможной роли ВНС в будущей жизни страны.

Анатолий Исаченко: «ВНС в принципе на протяжении многих лет, а уже было шестое ВНС, показало свою эффективность даже в том виде, как проходило. Определялась стратегия, а ведь это самое главное. Потом можно накладывать все остальное. Я глубоко убежден, что, если будет придан статус конституционный ВНС, это будет таким хорошим мотивом для стабилизации нашего общества».

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