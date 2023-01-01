Яркий и веселый праздник — Новый год — в большинстве стран отмечают по григорианскому календарю, в ночь с 31 декабря на 1 января. Узнайте, где и как его празднуют, какие традиции и особенности существуют, как поздравляют и чем радуют близких в Новый год жители разных стран и народов.

Дата наступления Нового года у различных народов:

Старый новый год – только в России и некоторых странах постсоветского пространства возможно такое противоречивое название. День завершает череду новогодних праздников в стране.

Новый год по лунному календарю приурочен ко второму новолунию после зимнего солнцестояния, и каждый год приходится на разные даты. Самыми пышными новогодними торжествами славится Китай.

Мусульманский Новый год по Хиджре отмечается в первый день священного месяца Мухаррам. И так как мусульманский год насчитывает 354 лунных суток, то праздник постоянно смещается.

Буддийский Новый год Сагаалган приходится в разные годы на период между концом января и серединой марта, и отмечается в первое весеннее новолуние.

Тайский Новый год Сонгкран официально празднуют в Таиланде с 13 по 15 апреля, но по отдельным городам дата празднования изменяется от 11 до 18 апреля.

11 августа в Армении отмечают Навасард, День национальной идентичности, который раньше знаменовал начало нового годового цикла. Сегодня новогодние торжества здесь проходят, как и в большинстве стран постсоветского пространства, в ночь с 31 декабря на 1 января.

Славянский Новый год отмечался 14 сентября (или 1 сентября по старому стилю).

Еврейский Новый год Рош аШана празднуют 2 дня в сентябре в честь сотворения мира. На эти дни отменяется вся работа, кроме приготовления пищи, читаются молитвы и каются в грехах.

Эфиопский Новый год Энкутаташ отмечается 11 или 12 сентября, и называется Праздником подношения драгоценностей. Кстати, в настоящее время Эфиопия является едва ли не единственным государством в мире, где до сих пор пользуются юлианским календарем не только в церковной, но и в светской жизни, а эфиопский календарь отстает от привычного нам на семь лет и восемь месяцев.

Вайсаки, Новый год сикхов, отмечается в середине апреля в индийском штате Пенджаб.

Индийский Угади – скользящий праздник – его празднуют в первый день лунного месяца чайтра (март-апрель по григорианскому календарю). Кроме Угади индусы отмечают наступление нового года еще 3 раза: фестиваль весны Холи, начало сельскохозяйственного цикла Гуди Падва и день победы добра над злом Дивали.

Навруз – Новый год по персидскому календарю приходится на день весеннего равноденствия и отмечается в ночь с 21 на 22 марта.

Еще один плавающий Новый год отмечают на Бали. Местное название праздника Ниепи символизирует начало новой эры и проходит в полной тишине. Жизнь на острове в этот день замирает: не работает аэропорт, запрещена громкая музыка, жители разговаривают между собой только шепотом.

Позже всех наступает Новый год в Океании. Там этот праздник приходится на середину ноября.

Только народы, встречающие Новый год по Григорианскому календарю, отмечают праздник 1 января. Первыми за праздничный стол садятся жители островов в Тихом океане. Для католической Европы главным праздником является Рождество, а Новый год завершает рождественский период.

Один из старейших праздников на земле берет свое начало еще в древние века. Точная дата его появления неизвестна, но сохранились записи, что традиция празднования, бог-покровитель и ритуалы встречи Нового года существовали при Юлии Цезаре. Многовековые обряды легли в основу современного праздника и отражают национальную особенность каждого государства.

Новый год в Японии, называемый О-сёгацу, раньше отмечали по лунному календарю, но с конца 19 века японцы перешли на празднование по общепринятому григорианскому. Сегодня это самый любимый и красочный праздник, а новогодние каникулы с 28 декабря по 4 января являются днями отдыха для всех. В это время замирает почти вся деловая жизнь в стране.

Согласно старым итальянским традициям новогодняя ночь – лучшее время для очищения дома от старых и ненужных вещей. Итальянцы выбрасывают в окна ненужный хлам, освобождая место для новых приобретений. А чтобы в доме весь год царило счастье, необходимо утром нового года принести воды из источника. Еще одна итальянская новогодняя традиция – поедание изюма, засохшего прямо на гроздьях. Ягоды винограда напоминают монеты, и считается, что съевший большее их количество в наступающем году заработает больше денег.

В Бирме Новый год приходится на самое жаркое время, поэтому в традиции его празднования – фестиваль воды.

Куда поехать на новогодние каникулы

В Австралии, Бразилии, на Багамах, в Новой Зеландии и других жарких странах в зимние новогодние каникулы вас ждет горячий летний праздник. Вместо елей – пальмы и цветы, вместо стужи – теплое море.

В большинстве стран Западной Европы гораздо ярче и масштабнее празднуется Рождество. Новый год завершает рождественские торжества, поэтому праздничных мероприятий в новогоднюю ночь почти не встретить – за исключением великолепных фейерверков, знаменующих наступление года.

Если и ехать туда, например, в Германию, то лучше выбрать даты накануне Рождества (до 24 декабря), или после Нового года (3-4 января). 25-26 декабря все закрыто, праздник отмечается в семьях, общественной активности почти никакой. Зато прекрасен новогодний Таллин.

В России можно отправиться куда угодно – везде новогодние праздники отмечают пышно, торжественно и ярко. Семьи с детьми ждет в гости Великий Устюг, дом Деда Мороза. А если вы хотите сбежать от надоевшего оливье и «Иронии судьбы», стоит обратить внимание на загородные дома отдыха, теплые приморские регионы и горнолыжные курорты.

История праздника в России

До христианства началом нового года считали день весеннего равноденствия. После крещения Руси и принятия Юлианского календаря летоисчисление стали вести с марта, или со дня святой Пасхи. В 1492 году Иван III своим указом перенес празднование с 1 марта на 1 сентября. В этот день каждый мог прийти в Кремль и подать жалобу царю. Традиция празднования и принятое летоисчисление «От сотворения мира» просуществовали более 2 веков вплоть до 1700 года.

В 1699 году Петр I установил дату празднования на 1 января, и с 1700 года Россия стала отмечать Новый год «от Рождества Христова». По высочайшему повелению в этот день пускали салюты и ставили в домах ели, украшенные конфетами и пряниками. После смерти Петра традиция наряжать пушистую красавицу постепенно забылась. И лишь в 1852 году по вновь возрожденной традиции в Санкт-Петербурге была впервые наряжена общественная рождественская елка.

После революции 1917 года празднование Рождества и Нового года в России было отменено. Эта традиция возродилась только в 1935 году в качестве детского праздника. В начале января 1937 года в Колонном зале Дома Союзов была торжественно поставлена первая советская ёлка. Репортаж из зала показали в киножурнале «Советский Союз». На следующий год по всей стране засияли сотни праздничных ёлок. Но только в 1947 году официально 1 января стало выходным днем в СССР.

Новогодние символы, фигуры, атрибуты, Дед Мороз, Снегурочка, Новогодняя елка…

Что еще ассоциируется у вас с новогодними праздниками? Мы подобрали даты и события, которые являются настоящими новогодними атрибутами:

Дед Мороз. В привычном образе появился в тридцатые годы прошлого века. Прообразом дедушки-добряка был Мороз-Трескун или Студенец – богатырь с суровым характером. Узнайте, когда отмечается его День рождения, и когда лучше всего писать письма Деду Морозу и заказывать подарки, чтобы чудо совершилось!

Снегурочка – милая внучка главного символа праздника.

Свеча. Обычай зажигать свечи имеет языческие корни, так как огонь служил главным оберегом в старину. В ночь зимнего солнцестояния зажигалось полено, которое по преданию горело 12 дней и ночей. Головешка от этого полена потом хранилась в течение всего года.

Шампанское. Хотя Днем рождения шампанского считается 4 августа, в мире больше всего его выпивается в новогоднюю ночь.

Майонез тоже можно отнести к новогодним символам – традиционный российский салат «Оливье» трудно приготовить без вездесущего соуса.

Мандарины. Подавать к столу оранжевый ароматный фрукт – исключительно российская традиция. Она зародилась во времена советского дефицита, когда мандарины были единственно доступными из всех экзотических продуктов.

Новогодняя поздравительная открытка впервые была напечатана в Англии в середине 19 века и содержала поздравление с Рождеством и Новым годом. Сегодня наряду с типографскими открытками, поздравления рассылаются онлайн.

Как поздравить близких с Новым годом

Новый год всегда дарит ощущение волшебства и сказки, все мечтают о том, как достичь желанных целей, сделать шаг навстречу счастью, подарить радость близким.

Начните с малого: поздравьте близких, друзей, коллег, родителей с этим днем прямо сейчас!

Мы даже тексты для вас придумали, веселые и разные, в зависимости от того, кому поздравление адресовано. Бесплатные, кстати. Пусть это будет первым приятным шагом в череде новогодних сюрпризов.

Счастливого вам Нового года!

По материалам calend.ru.