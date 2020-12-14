Новый год уже в пути! Как готовятся к празднику бобруйчане с инвалидностью

Остается всего несколько недель, и мы распростимся с 2020 годом, который по восточному знаку зодиака считается годом металлической Крысы. Трудно сказать, насколько велика вина этого умного, хитрого животного из отряда грызунов в том, что год выдался непростым для всех нас. Пусть все плохое, что было, останется в прошлом, а впереди ждут приятные предпраздничные хлопоты, волшебство, чудеса и исполняются желания.

Новый год – самый грандиозный, но и самый хлопотный праздник, готовиться к которому следует не за неделю, а гораздо раньше.

Так и поступили в отделении дневного пребывания для инвалидов учреждения «ТЦСОН Ленинского района г.Бобруйска».

Как готовятся к празднику молодые люди с инвалидностью в нашем репортаже.

Окно в зимнюю сказку

Возникло оно благодаря «волшебным рукам» коллективу и участникам отделения центра. На окне отделения появился сказочный город, с домиками, елочками, смотря на которое, ты переносишься в зимнюю сказку.

Елка-красавица + елка-креатив, «Бычок» и позитив

Зеленая лесная гостья один из главных символов праздника. Процесс украшения елки имеет какую-то своеобразную магию. Игрушки, гирлянды с трепетом, особым настроением и верой в чудо вешают люди на лапки елей. И вот она уже нарядная готова радовать и подмигивать разноцветными огоньками в ожидании праздника.

Креативную елку создали участники кружка художественного творчества «Фантазия» под руководством МИНАЕВОЙ ЕЛЕНЫ ВЕНИАМИНОВНЫ. С этой и другими работами творческая команда будет участвовать в онлайн-конкурсе «Креативный Новый год», организованный учреждением «Дрибинский районный центр социального обслуживания населения».

Еще к предстоящему празднику в кружке шьют симпатичных мягких бычков, и делают наборы новогодних игрушек.

Салат «Зимушка»

«Новый год и Рождество – волшебство и колдовство». Так называется дистанционный творческий конкурс для людей с инвалидностью, который проводит учреждение «Костюковичский районный центр социального обслуживания населения». Одно из конкурсных заданий приготовление новогоднего блюда. Участники отделения приготовили салат «Зимушка». В роли повара Анастасия Ситник и Алина Мазуренко. Шеф-повар – руководитель кружка «Домоводство» КЛАВДИЯ ФЕДОРОВНА КОВАЛЕНКО. Режиссер-постановщик кулинарного процесса НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ЯРМОЛОВИЧ.

Вместе с чудесами и волшебством в Новый год дарят и, конечно, ждут подарков. В преддверии новогодних и рождественских праздников учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска» проводит акцию «Рождественское чудо». Все неравнодушные и добрые люди могут оказать помощь в виде конфет, готовых подарочных наборов и сувениров для людей с инвалидностью.

Адрес отделения дневного пребывания для инвалидов учреждения «ТЦСОН Ленинского района г.Бобруйска»: ул. Урицкого, 125, контактное лицо – заведующий отделением дневного пребывания для инвалидов Синькевич Татьяна Владимировна, тел./факс 72-19-05.