Новый год с акцентом на безопасность

Республиканская акция «Безопасный Новый год» в самом разгаре, а значит все больше ребят изучают основы безопасности в преддверии зимних праздников.

Сказочное мероприятие прошло в Каменской школе-интернате. Спасатели совместно с работниками «Бобруйскгаз» в очередной раз напомнили мальчишкам и девчонкам, как предупредить любую беду. Работники МЧС сделали особый акцент на безопасности в новогодние праздники.

Кульминацией праздника стало появление волшебного снеговика и Деда мороза-спасателя. Ребята вместе со сказочными героями устроили зажигательный флешмоб и завели праздничный хоровод вокруг красавицы елки.

Исключите шалость с пиротехникой, помните, что даже маленький и красивый бенгальский огонек может стать причиной большого пожара – эти простые правила помогут встретить Новый год не только весело, но и безопасно.