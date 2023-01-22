Дата события уникальна для каждого года. В 2023 году эта дата — 22 января. Новый год — самый длинный и самый важный праздник в китайском (лунном) календаре. Фестивали, гулянья, приуроченные к этому празднику, длятся 15 дней. Он приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния, на период между 12 января и 19 февраля.

Нередко Новый год по лунному календарю называют «китайским», потому что его празднование распространилось по Азии, а в дальнейшем и по миру, именно из Поднебесной, где он называется Чунь цзе, что значит Праздник Весны (кит. трад. 春節).

Более того, в большинстве стран, отмечающих этот праздник, «китайский» Новый год является государственным праздником и радостным событием для представителей всех национальностей и конфессий.

История китайского Нового года насчитывает несколько тысячелетий и связана с большим количеством разнообразных традиций и примет.

Новогодний ужин — главная новогодняя традиция. Причем на столе должно быть как можно больше блюд. Согласно традиции, в праздничную ночь за столом присутствуют духи предков, которые являются полноправными участниками торжества.

Приглашаем всех, желающих отметить Китайский Новый Год по всем правилам, к настоящему китайскому столу.

Все последующие дни принято навещать с поздравлениями родственников и друзей. Также в этот период устраиваются традиционные массовые гулянья — костюмированные пляски и маскарадные уличные шествия.

По материалам calend.ru.