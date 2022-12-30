Новый год на пороге. Как задобрить кролика?

Наступающий год можно по праву считать одним из самых удачных, так как издавна кролик (кот) был символом спокойствия и постоянства. Никаких серьезных потрясений ожидать не надо, наоборот, жизнь будет размеренно плыть по течению. Год Кролика сулит шквал хороших новостей и событий. Животное нужно задобрить (особенно тем, кто родился под знаком Черного Кролика), тогда весь год пройдет успешно во всех сферах.

Где праздновать

Кролик – семейное животное, поэтому его лучше встречать в кругу семьи или с близкими друзьями. Он не любит шумные вечеринки, а предпочитает уютные вечера под треск поленьев от кост­ра. Кролик не потерпит посторонних, поэтому лучше не приглашать незнакомых или малознакомых гостей. Соберите родственников и не забудьте поздравить близких, которые сейчас далеко.

Как украсить дом

Для украшения интерьера отлично подойдут мягкие тона: синий, золотой, шоколадный, зеленый. Водяной Кролик не уважает кричащие цвета. Новогодняя елка может быть настоящей или искусственной, главное, чтобы была наряжена с душой. В декоре стола и помещений стоит избегать принтов в виде змей, гепардов и т.д., иначе хозяин года будет чувствовать себя не в своей та­релке.

В каких цветах встречать

В этом году цветовая палитра очень разнообразна: черный или синий; цвета, приближенные к натуральным природным оттенкам, среди которых песочный, зеленый и т.д.; насыщенные – терракотовый, горчичный и т.д.; мягкие полутона – пудровый, лиловый или серый.

На праздник также можно надеть платье из пайеток или костюм из блестящих тканей. Но символ года не любит слишком пафосные наряды – ему по душе простые и лаконичные образы. В вашем луке не должно быть натурального меха. Мужчинам стоит выбирать рубашки бежевых или песочных оттенков, хорошо будет смотреться и белый костюм, а добавить «изюминку» поможет платок в переднем кармане пиджака.

Идеи подарков

Не надо смотреть на стоимость подарка – это в первую очередь внимание. Поэтому, если хотите преподнести символический презент, обратите внимание на наборы с конфетами в оригинальной упаковке; сувениры с символом года; фотокарточки, оформленные на новогоднюю тематику. Близким можно дарить картины, постельные принадлежности, столовые сервизы или цветы в горшках – такие подарки точно создадут атмосферу уюта и праздника. В качестве украшений обратите внимание на под­вески, браслеты и кулоны в виде кроликов или котов.

Что поставить на стол

Приветствуется разнообразие фруктов и овощей. Гармонично будут смотреться еловые веточки в вазах для цветов. Самое главное – исключите из меню блюда из крольчатины. Даже если очень любите это мясо, в новом году лучше забыть о его существовании и отдать предпочтение блюдам из курицы, свинины, нежирной рыбы. Обязательно украсьте салатики свежей зеленью – любимым лакомством водяного и обычного кроликов. Не готовьте слишком много жирных угощений, сделайте акцент на простых блюдах в оригинальном оформлении. В качестве десерта можно приготовить домашний торт, поставить пиалу с печеньем, конфетами, различными пирожными.

Как привлечь удачу

Китайцы часто для привлечения удачи используют статуэтки с котами или кроликами. Считается, если в доме появятся статуэтки с этими животными в серебристом или золотом цвете, домочадцев ждут приятные перемены: безработный сможет устроиться на работу, одинокий найдет вторую половинку, а болеющий в скором времени поправится. Есть и несколько основных правил. Если их соблюдать, в дом можно привлечь удачу. Оставьте фигурку кролика на подоконнике – в доме будет царить семейная идиллия. Если кто-то из домочадцев очень нетерпелив и часто ходит без настроения, подарите ему фигурку очаровательного кролика, стоящего на задних лапках. Талисман в виде кролика с морковкой – символ процветания в бизнесе. Своему владельцу он принесет успех и раскроет денежный поток.

Приметы

Кролик не любит суеты и лишней возни, поэтому желательно перед Новым годом закупить подарки, продукты, закончить все прошлогодние дела, сделать генеральную уборку и со спокойной душой открыться новому – это касается всех жизненных сфер. Китайские мудрецы перед встречей нового года придерживаются особых примет. Отправляясь в гости, обязательно возьмите овощной салатик – Кролик точно оценит этот жест. Купить новый кошелек в цветах, соответствующих символу года, – не знать денежных проблем. В новогоднюю ночь аккуратнее обращайтесь с посудой – разбить тарелку считается плохим знаком. Обязательно верните долги, чтобы войти в новый год с открытым денежным потоком. Нельзя ссориться – любой мелкий конфликт старайтесь перевести в шутку. Кролик будет недоволен, и весь год вас могут преследовать неприятности.

Что нельзя делать в новогоднюю ночь

Нельзя праздновать в неубранном доме – кролик очень любит уют, поэтому может рассердиться за такую неряшливость. Нельзя встречать праздник без пушистой красавицы. Если нет возможности установить елку, поставьте хотя бы еловую веточку в вазу. 31 декабря нельзя делать генеральную уборку. Позаботьтесь об этом заранее и выбросьте лишний хлам за несколько дней до праздника. В Новый год нельзя заниматься рукоделием и пришивать пуговицы. Нельзя готовить праздничный стол в плохом настроении. Есть поговорка: как встретишь новый год, так его и проведешь.

Что нельзя есть

На праздничном столе ни в коем случае не должно быть кроличьего мяса и блюд из него. Символ года избирателен и прихотлив в еде, поэтому лучше отказаться от острых блюд и специй. Чтобы не обидеть Кролика, в меню запрещено включать все блюда красного оттенка, кроме красных фруктовых плодов; крольчатину и зайчатину; кровяную колбасу; буженину; тушеное мясо и бифштексы.

Интересные факты

Эти милые создания комфортно чувствуют себя в дикой природе и быстро приспосабливаются к «суровым» условиям.

Половина диких зверей питается кроликами.

Кроличий мех имеет 150 различных расцветок.

Кролик может жевать твердую еду до двух часов. Мягкая пища может спровоцировать проблемы с зубами.

Несколько разновидностей кроликов может лазить по деревьям.

Кролики живут семьями, а зайцы предпочитают вести отшельнический образ жизни.

Что нельзя дарить

Черный Водяной Кролик любит практичные и нужные подарки, а безделушки, валяющиеся без дела, не воспринимает всерьез. Есть небольшой список подарков, которые не стоит дарить. Часы – наши предки считали, что подаренные часы крадут время у своего владельца, поэтому их приравнивали к чему-­то магическому. Многие уже забыли о примете, а кто-то до сих пор в нее верит и будет не очень рад такому презенту. Чтобы не травмировать человека «темным» подарком, лучше отказаться от него совсем и подыскать другой вариант. Зеркало – вернемся к предкам и вспомним, что зеркало тоже записали к темной магии. Люди верили, что вместе с зеркалом в дом проникают сущности из потустороннего мира. Поэтому суеверным людям зеркало в качестве подарка точно не стоит дарить. Мужские носки – согласно поверью, подаренные мужчине носки – к скорой разлуке. Деньги – дарить их на Новый год считается дурным тоном, якобы у человека не хватает времени для подбора хорошего и содержательного подарка.