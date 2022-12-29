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Профилактика

Новый год – это период особого внимания спасателей

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Новый год – это период особого внимания спасателей

До Нового года пару дней. Для многих – это период покупок, подарков, усердной подготовки. Для спасателей – это период особого внимания. Важно напомнить каждому, что любимый праздник должен быть еще и безопасным. На днях об этом рассказала учащимся Бобруйского аграрно-экономического колледжа старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРОЧС Елена Кричко.

Студенты активно вступали в беседу с инспектором, рассказывая, как они будут проводить праздник и что знают о правилах безопасности. Так, важно было вспомнить, что пиротехника может быть и травмоопасна, и пожароопасна. Необходимо правильно ее использовать, читать инструкцию, не покупать из-под полы.  Вспомнили и про безопасность на кухне, где в Новый год мы все больше проводим времени за готовкой. Юноши и девушки были удивлены, что пламя на сковороде можно затушить не только накрыв крышкой, но еще и сыпучими веществами, например, крупой или содой. Также  Елена Кричко напомнила, что крайне осторожными нужно быть на водоемах, напомнила основные правила безопасности. В завершении работник МЧС пожелала всем безопасного Нового года, подарив каждому необычное приятное предсказания на грядущий год.

 

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