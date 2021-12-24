Новый бассейн открылся в Бобруйске

Замечательным подарком к зимним праздникам стало открытие плавательного бассейна в средней школе №35. В рамках республиканской новогодней благотворительной акции «Наши дети» сегодня прошло торжественное мероприятие с участием почетных гостей – представителей городской власти и депутатского корпуса.

– Совсем недавно при поддержке нашего уважаемого Президента Александра Григорьевича открыли новую школу в микрорайоне «Молодежный». И сегодня открываем вторую часть объекта – плавательный бассейн, который будет востребован не только учащимися 35-й школы, но и жителями этой микрозоны. Потому что район достаточно молодой, динамично развивается. Здесь мы видим потребность именно в таких спортивных сооружениях. Уверен, что у нас еще появятся новые спортсмены, которые будут с гордостью нести это звание и украшать не только наш город, но и работать на благо нашей страны, – заметил на открытии председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев.

Отдельные слова благодарности и Почетные грамоты строителям, которые в кратчайшие сроки завершили строительство. Это современный объект, благодаря которому подрастающее поколение сможет расти крепким, здоровым и достигать отличных спортивных результатов в будущем.

Комфортный бассейн состоит из двух аквазон: большая чаша 6 дорожек длиной по 25 метров и малая аквазона с более теплой водой для дошкольников и младших школьников. Здесь будут проходить уроки физкультуры по плаванию. Ребята уже с удовольствием опробовали плавательные дорожки и водные тренировки. В первый же день бассейн готов принять и других посетителей. К слову, тем счастливчикам, которые первыми приобретут абонементы до нового года, обещают в подарок 2 бесплатных занятия. В здании расположены также зал аэробики и тренажерный зал, кофейня-кондитерская «Любимое место».

Подробнее о новом спортивном объекте читайте в ближайшем номере «Бабруйскага жыцця».