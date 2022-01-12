Новый автомобиль-металловоз представил завод «Могилевтрансмаш»

Предприятие «Могилевтрансмаш» (филиал ОАО «МАЗ») представило очередную новинку — четырехосный автомобиль-металловоз МАЗ-795028-5000282-011.

По информации Минского автозавода, почти 45-тонный автомобиль сконструировали по специальным техническим требованиями Микашевичского РУПП «Гранит». Базой для новинки послужила модель МАЗ-651628-0000555-000 с колесной формулой 8х4, оснащенная 430-сильным двигателем Weichai WP12.430E50 совместного производства белорусско-китайского предприятия «MAZ-Weicha». А вот установленный на новом авто длинномерный несамосвальный кузов грузоподъемностью 24,3 тонны и объемом платформы 38 кубических метров является собственной разработкой завода «Могилевтрансмаш». Машина также оснащена специальным гидроманипулятором.

Автомобиль уже прошел заводские испытания и получил необходимые сертификаты. А в декабре его отправили предприятию-заказчику.

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