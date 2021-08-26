Новые жировки и оплата по квадратным метрам: что меняется в июне и сентябре

С 1 июня изменилась форма извещений по оплате услуг ЖКХ, появилась новая графа «Плата за услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения». А с 1 сентября стоимость некоторых услуг будет рассчитываться исходя из квадратного метра. Изменения тарифов за жилищно-коммунальные услуги комментирует начальник отдела методологии экономических процессов и оплаты труда Министерства жилищно-коммунального хозяйства Елена МАКАРОВА.

— Указом Президента Республики Беларусь от 24 декабря 2020 года № 490 прописаны изменения тарифов по четырем жилищно-коммунальным услугам: техническому обслуживанию жилищного фонда, техническому обслуживанию лифта, обращению с твердыми коммунальными отходами и санитарному содержанию вспомогательных помещений жилых домов (уборке подъездов). Хотя тарифы на эти услуги с 1 января 2021 года выросли, с 1 июня они уменьшатся, т. к. в извещениях появится новая строка «Управление общим имуществом совместного домовладения». Нельзя сказать, что услуга новая: по сути, она была сокрыта в себестоимости этих же услуг, а сейчас стала самостоятельной. Хочу заметить, в Указе прописаны предельно допустимые цены, так что если будет предложена меньшая конкурсная цена, то и тариф также может быть снижен.

Так, техническое обслуживание 1 квадратного метра будет стоить 0,1238 рубля вместо 0,1322 рубля. Уменьшаются цены на обращение с твердыми коммунальными отходами: было 10,5685 рубля за 1 метр кубический (в жилых домах, где работает мусоропровод), станет — 10,252 рубля. Аналогично в жилых домах, где отсутствуют мусоропроводы или они не функционируют, 9,2583 рубля и 8,9418 рубля соответственно. Дешевле будем платить за техобслуживание лифта: вместо 1,5 рубля будет 1,43 рубля. Изменения затронут и санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома. В областях за уборку мест общего пользования выставляли счет 0,74 рубля на одного проживающего, с 1 июня — 0,71рубля. В Минске — 0,88 рубля и 0,85 рубля соответственно. За счет этого снижения и появился тариф на услугу управления общим имуществом. Таким образом, изменение структуры себестоимости будет приведено в соответствие с Жилищным кодексом и не повлияет на увеличение стоимости указанных ЖКУ.

Но это не все новости для потребителей. Как отметила Елена МАКАРОВА, с 1 сентября изменится и механизм начисления платы за техобслуживание лифта и уборку подъездов: с началом осени учитываться будет не количество зарегистрированных в квартире жильцов, как сейчас, а площадь жилого помещения по аналогии с нынешней оплатой техобслуживания жилого дома.

К примеру, за техобслуживание лифта сегодня мы платим 1,5 рубля с человека. После 1 сентября тариф будет равняться 0,0584 рубля за 1 метр квадратный. Санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома снизится с 0,71 рубля до 0,0407 рубля в областях и с 0,85 рубля до 0,0362 рубля в столице. Заметно станет «легче» и цена на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключением лифта. С 1 сентября в областях вместо 0,71 рубля на одного проживающего будет выставлен счет 0,0198 рубля за метр квадратный, а в Минске соответственно — 0,71 рубля и 0,0224 рубля.

Подводя итоги, следует сказать, после введения новшеств общая сумма платежей снизится для владельцев небольших квартир, в которых проживает много людей, а также жильцов домов с заваренными или отсутствующими мусоропроводами. А вот для владельцев и нанимателей просторных квартир коммунальные платежи вырастут за счет возросших сумм (не тарифов!) в строках по техобслуживанию лифта и уборке подъезда.

Источник: gkx.by.