Новые возможности использования семейного капитала обсудят в Совете Республики, сообщила в эфире телеканала СТВ председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

"В нашей стране социальная поддержка семей, которые воспитывают детей, поддержка женщин, на мой взгляд, очень существенная. Это пособия, семейный капитал, строительство жилья. Что касается дальнейшей поддержки. Вы знаете, что сейчас ситуация в мире не очень простая. Но вместе с тем наше государство не уходило ни от одной своей обязанности, которую взяло на себя когда-то. И мы должны понимать, что будет какая-то возможность - будем еще пересматривать", - рассказала Наталья Кочанова.

По ее словам, в ближайшее время на экспертном совете при Совете Республики будут рассматриваться вопросы, касающиеся новых возможностей использования семейного капитала. "Посмотрим, исходя из практики применения, что сегодня еще необходимо сделать для того, чтобы это было комфортно для людей, - отметила спикер. - Досрочно использовать семейный капитал сегодня уже можно и на строительство жилья, и на обучение детей. Но вместе с тем еще есть ряд предложений, которые поступили, и мы их будем рассматривать".