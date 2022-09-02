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Общество

Новые специальности пользуются популярностью у студентов

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Новые специальности пользуются популярностью у студентов

Есть неподдельный интерес к новым специальностям по результатам вступительной кампании. Перспективные направления привлекают все больше студентов. 

Так, в Брестском педагогическом университете среди самых популярных специальностей немало дебютных. «Информация и коммуникация» – специальность, подразумевающая подготовку журналистов и пресс-секретарей – 3 человека на место,   «Урбанология и сити-менеджмент» – немногим меньше. 

Итогами вступительной кампании остались довольны и в Брестском техническом университете. ТОП специальностей – «Электронный маркетинг», «Экономика электронного бизнеса» и «Программное обеспечение информационных технологий».

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