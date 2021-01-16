Новые синтетические волокна и материалы для масок – над чем работают белорусские ученые-химики

Белорусские ученые-химики разрабатывают технологии создания новых синтетических волокон, материалов для защитных масок, проводят исследования для увеличения глубины переработки нефти и лесохимического сырья. Об этом сообщил обладатель звания "Ученый года Национальной академии наук Беларуси - 2020", заведующий отделом Института химии новых материалов НАН, доктор химических наук, профессор, академик Владимир Агабеков.

"Мы в институте разрабатываем отечественные технологии создания наноструктурированных материалов различного функционального значения, в том числе биоразлагаемых, а также материалов для защитных масок в целях борьбы с COVID-19. На повестке дня также создание новых синтетических волокон, гидрофобных покрытий. Особое внимание уделяем вопросам глубокой переработки лесохимического сырья, которым богата Беларусь, а также разработкам для нефтехимии", - сказал Владимир Агабеков. Кроме того, в институте создано производство композиционных материалов на базе отечественных термопластов для экструзионной 3D-печати.

Ученый подчеркнул, что для получения конкретного результата необходимо проводить комплексные исследования с участием представителей различных областей науки: физиков, химиков, математиков, биологов. Это способствует решению важнейшей задачи внедрения разработок на практике. "Кстати, по нашей технологии на "Светлогорскхимволокно" построены и работают две установки по производству негорючих материалов ("Арселона") и УФ-стабилизаторов для волокон. Так что практическая отдача от труда ученых заметна", - отметил Владимир Агабеков.

Владимир Агабеков - известный в Беларуси и за рубежом ученый в области малотоннажной химии, автор более 1 тыс. научных трудов, в том числе пяти монографий, 170 авторских свидетельств и патентов. Более 20 лет бессменно возглавлял Институт химии новых материалов НАН. Достижения, за которые он был удостоен многочисленных наград и премий, заключаются в решении фундаментальных и прикладных проблем по созданию новых видов материалов различного функционального назначения. Среди направлений его научных исследований - возобновляемые источники энергии, местные и вторичные энергоресурсы, новые многофункциональные материалы, специальные материалы с заданными свойствами, оптоэлектроника и оптические системы, производство новых химических продуктов, нанотехнологии, устойчивое использование природных ресурсов и охрана окружающей среды. Сегодня под его руководством проводятся совместные научные исследования отечественных и зарубежных ученых, создаются наукоемкие материалы, компоненты, химические продукты и перспективные технологии.

Заслуги академика получили широкое признание. В числе наград - премии НАН Беларуси 2005, 2015, 2017 годов за циклы научных работ. Академик награжден орденом Почета (2015), медалью Франциска Скорины (2000), почетной грамотой Совета Министров (2007).

Звание "Ученый года Национальной академии наук Беларуси" присуждается ежегодно. Цель конкурса - выявление и поощрение наиболее эффективно работающих ученых Академии наук, ознакомление научной общественности с наиболее значимыми достижениями ученых, укрепление имиджа НАН Беларуси. Предполагается, что конкурс будет стимулировать творческую активность, способствовать повышению престижа научно-исследовательской и инновационной деятельности, результативности научной работы и инновационной деятельности, развитию научных школ.