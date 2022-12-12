Новые разработки и модернизация, импортозамещение и расширение географии поставок: каких успехов добился «Бобруйскагромаш» — «Лидер года-2022»

В 2022 году ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» проводила интенсивные разработки новых видов сельскохозяйственной техники и модернизацию основных видов машин. Согласно проводимой политике импортозамещения, все виды новой техники разрабатывались с использованием исключительно белорусских узлов и агрегатов.

Наиболее перспективной разработкой стал пресс-подборщик рулонный ПР-Ф 145 СШ. Этот образец представляет собой следующий этап в модернизации рулонного пресс-подборщика ПР-Ф-145М, в котором увеличена рабочая ширина подборщика, плотность прессования и установлены два типа обматывающих аппаратов, позволяющих обматывать рулоны и шпагатом, как обычно, и сеткой. Проведены полевые испытания, машина показала себя наилучшим образом. Производительность, надежность и проверенные решения позволяют с уверенностью утверждать об успешном будущем данной модели на рынках сельскохозяственнной техники Республики Беларусь и ближнего зарубежья. Изготовлена опытная партия пресс-подборщиков ПР-Ф-145СШ, 10 штук отгружено аграриям Беларуси, 5 штук отгружено в Российскую Федерацию. На обрат опытная партия отправлена на ТД в количестве 5 шт., и планируется на МТЗ Сибирь,

Наилучшим образом проявил себя Ковш вилочный КВ-1,8. Это новинка 2022 года - полностью разработка ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш». КВ-1,8 — это специализированный ковш на погрузчики, который используется для отделения силоса или сенажа из общей массы, а также погрузки и транспортировки на небольшие расстояния. Режущие ножи ковша изготовлены из закаленной стали высокой прочности. Пластины ножей можно менять, что дает возможность продлить период эксплуатации ковша вилочного. Управление гидравликой ковша производится прямо из кабины погрузчика. КВ-1,8 был разработан по просьбе могилевских животноводов, первая партия в количестве 17 шт. уже отгружена в адрес сельхозпредприятий Могилевской области. Общая сумма отгрузки за данный вид техники составила 283 279 белорусских рублей.

Машина для внесения твердых органических удобрений МТУ-11 заполнила нишу среднетоннажной техники для внесения удобрений. Машина предназначена для погрузки навалом, транспортирования, частичного разрыхления, измельчения и последующего равномерного распределения по поверхности поля органических удобрений в виде подстилочного навоза и приготовленных на его основе компостов.

Успешно проведены полевые испытания, изготовлена первая партия машин. Портфель заказов на МТУ-11 формируется на 2023 год.

Одним из знаковых событий 2022 года является разработка и изготовление Машины для внесения жидких органических удобрений МЖУ-22. Этот образец на данный момент - самый большой в линейке аналогичной техники ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш». МЖУ-22 состоит из цистерны, трехосной тележки подкатной, насоса центробежного, устройства переключающего, штанги перегрузочной, устройства разливочного. Машина МЖУ-22 оборудована уровнемером, системой пневматической тормозной и оснащена приборами освещения и сигнализации. Управление всеми рабочими органами гидрофицировано и осуществляется из кабины трактора. В цистерне имеется люк для ее осмотра и очистки, люк технологический, воронка для гравитационной загрузки цистерны автономными средствами. Изготовленный первый экземпляр был оклеен пленкой с изображением белорусских полей и являлся участником множества профильных выставок, неизменно привлекая к себе много внимания аграриев и гостей выставочных мероприятий. На начало 2023г. планируется отгрузить 2 шт. по РБ МЖУ-22. В возможной перспективе перед конструкторами стоит задача разработать еще большую машину - МЖУ-24, аналогов которой не будет на территории всех стран СНГ.

В 2022 году был также разработан и Опрыскиватель полевой прицепной ОПП-3000-24. ОПП-3000-24 предназначен для химической защиты растений в полевых условиях от сорняков, вредителей и болезней путем поверхностного опрыскивания. Вместительность бака машины 3000 литров. Агрегат оснащен уровнемером, который показывает количество жидкости в резервуаре. Опрыскиватель охватывает большие участки поля, ширина захвата в рабочем положении составляет 24 метра. При опрыскивании сельхозкультур жидкость в резервуаре постоянно находится в одинаково концентрированном виде, так как происходит ее постоянное перемешивание гидравлической установкой аппарата. Опрыскивание играет одну из решающих ролей в сельском хозяйстве. Своевременная и правильная обработка сельскохозяйственных культур инсектицидами и фунгицидами – это залог хорошего будущего урожая.

В 2022 году удалось значительно расширить географию поставок. Помимо налаженных рынков работы, ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» впервые осуществила отгрузку в Норвегию (осуществлена поставка партии полуприцепов тракторных серии ПСТ в комплектации согласно требований скандинавского рынка) и Германию (осуществлена поставка партии полуприцепов серии ПСТ и косилок КДН в соответствии с требованиями ЕС). Также в 2022г. холдинг «Бобруйскагромаш» впервые экспортировал партию почвообрабатывающей с/х техники в Тоголезскую Республику.

ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» регулярно участвует в выставках сельскохозяйственной техники. Самыми знаковыми в 2022 году для Холдинга «Бобруйскагромаш» выставками были:

- «Белагро 2022» г. Минск;

- «Форум Регионов» г. Гродно;

- «Чемпионат Российской Федерации по пахоте» г. Санкт-Петербург;

- выставка в рамках празднования Дня Машиностроителя, г.Гомель;

- участие в выставках в рамках праздника «Дожинки 2022» в 5 областях Республики Беларусь;

- выставка техники на фестивале «Венок Дружбы» г.Бобруйск и регулярные домашние выставки-демонстрации, организуемые для ознакомления делегаций и высоких гостей ОАО «УКХ «Боборуйскагромаш» с продукцией холдинга.