Новые производства открываются в регионах Беларуси

Белорусская экономика адаптировалась к санкционному давлению. Удается не просто сохранять предприятия, но и открывать новые. Особое значение они имеют для регионов. С начала года только на Гомельщине появилось более 500, пишет ОНТ.

Это поступательное движение в сторону сильных регионов, которые среди приоритетов в программе социально-экономического развития страны до 2025 года. Возможностей и инструментов для успешного старта с каждым годом все больше. Безвозмездные субсидии, земельные участки под инвестпроекты, площади в аренду и на продажу. И такое сотрудничество с местной властью все чаще приводит к созданию производств с востребованной продукцией.

Марина Воинова, начальник отдела экономики Ветковского райисполкома: «Субъекты, которые регистрируются на территории малых городских населенных пунктов, сельских населенных пунктов, они имеют право на освобождение от уплаты налога на прибыль, на продукцию производимую. Также они освобождаются от налогов на недвижимость и имущество».

В Гомельской области каждое третье новое предприятие – в производственной сфере: от деревообработки до изготовления упаковки. Небольшие производства ежегодно дают работу почти 3 тыс. жителей региона.