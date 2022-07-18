Новые правила по охране труда в сельском и рыбном хозяйствах утверждены в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Министерства труда и социальной защиты и Министерства сельского хозяйства и продовольствия №29/44 от 5 мая 2022 года, сообщает БЕЛТА.

Новые правила вступают в силу с 29 июля 2022 года. Как отметили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, они направлены на обеспечение здоровых и безопасных условий труда работающих, занятых выполнением работ, связанных с растениеводством, животноводством, первичной переработкой продукции растениеводства, животноводства, производством молочных продуктов, ведением рыбного хозяйства.

В министерстве уточнили, что требования по охране труда при уходе за пчелами и первичной переработке продукции пчеловодства установлены впервые.

Как отметила заместитель начальника управления охраны и государственной экспертизы условий труда Ирина Каменецкая, в новых правилах с учетом обязанностей работодателя по обеспечению охраны труда конкретизированы назначаемые работодателем лица, ответственные за организацию охраны труда при выполнении отдельных работ, а также при эксплуатации сельскохозяйственных машин, машин и оборудования для животноводства, птицеводства и кормопроизводства, маломерных судов, гидротехнических сооружений (плотин, дамб, водохранилищ и иных). Разграничены обязанности работающих при выполнении ими работ группой (бригадой).

Уточнены требования, касающиеся допуска работающих к выполнению отдельных сельскохозяйственных работ и работ по ведению рыбного хозяйства, с повышенной опасностью, а также требования к рабочим местам.

С учетом анализа состояния производственного травматизма поименованы места, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные производственные факторы, в связи с чем их следует относить к опасной зоне и принимать соответствующие меры. В частности, к ним относятся зоны работы сельскохозяйственных и иных машин и оборудования, зоны лазовых и загрузочных люков бункера-накопителя (силоса), территория полей, обработанная пестицидами (агрохимикатами), зона вблизи электрического ограждения и др.

Ирина Каменецкая уточнила, что поскольку бывают несчастные случаи во время движения сельскохозяйственных и иных машин под проводами линии электропередачи, новые правила определили минимальные расстояния от наивысшей точки самоходной сельскохозяйственной машины или груза на грузовом транспортном средстве до проводов линии электропередачи, при которых допускается их передвижение, с учетом напряжения воздушной линии. Например, до 20 кВ минимальное расстояние должно составлять 2 м.

Актуализированы требования, касающиеся охраны труда при выполнении работ по обработке почвы, уходу за насаждениями, уборочных работ продукции растениеводства, а также работ, связанных с обслуживанием крупного и мелкого рогатого скота, свиней, лошадей и птицы.

Одновременно с вступлением в силу новых правил постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия №58 от 10 июня 2022 года признаны утратившими силу правила по охране труда при выполнении различных видов сельскохозяйственных работ и работ, связанных с ведением рыбного хозяйства.